Suzuki Inazuma 250 sai por R$ 16.900

Inazuma 250 chega por R$ 16.900 à Bahia

A nova Inazuma 250 já tem preço na Bahia. Ao contrário do valor publicado nesta quarta-feira no Classiautos, Juracy Guimarães, revendedor Suzuki, irá vender a moto por R$ 16.900. A Inazuma é a resposta aos modelos Honda CB 300R, Yamaha YS250 Fazer BlueFlex e Dafra Next 250. A naked da Suzuki tem bom porte, carenagem com linhas arrojadas e motor de dois cilindros, de 24,5 cavalos e torque de 2,3 kgfm. Montada sobre um quadro de berço semiduplo, a moto vem sem freios ABS. Chega nas cores azul e branca, vermelha e preta.

Agile e Classic passam por recall no Brasil

Após os problemas envolvendo cerca de sete milhões de carros nos Estados Unidos, a GM, por meio da subsidiária Chevrolet do Brasil, já iniciou a verificação de uma peça da roda traseira de 5.517 unidades de Agile e Classic. A empresa alega que a roda traseira pode travar ou soltar-se do eixo. Por isso, há riscos de perda de controle do veículo, podendo, segundo o comunicado, "causar lesões graves ou até fatais aos ocupantes e a terceiros".

A3 Sportback com menos itens no País

A Audi já comercializa a versão mais acessível do hatch A3 Sportback. O modelo custa R$ 90.600 e tem carroceria de quatro portas e motor 1.4 TFSI (turbo com injeção direta de gasolina) de 122 cv, o mesmo já ofertado no A3 Attraction. Perdeu bancos em couro, ar-condicionado digital, borboletas no volante para trocas de marcha e não tem conexão Bluetooth. O motor 1.4 TFSI do A3 Sportback é auxiliado pelo câmbio semiautomático S-Tronic de sete marchas, com dupla embreagem.



Novo Peugeot 3008

A Peugeot lança no dia 20 deste mês o crossover 3008 com novo visual. Gerente da revenda da marca em Salvador, Rubens dos Anjos Júnior ainda tem unidades da versão atual Griffe com motor 1.6 THP, de 165 cv, e transmissão automática de 6 velocidades. O modelo tem retrovisores rebatíveis, teto panorâmico, head-up display, navegador GPS, ar-condicionado digital. O carro sai por R$ 94.900. um desconto de R$ 7 mil. O novo Peugeot 3008 começa a chegar na 1ª quinzena de junho, antes da Copa.

adblock ativo