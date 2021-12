Suzuki bota pimenta na sua GS120

A briga das motos urbanas e de pequeno porte está quente. Na Bahia, a analogia é que nem comer pimenta-malagueta (as menores geralmente são as ardentes). Desde o fim de 2012, a Suzuki oferece a "magrela" GS 120, modelo para brigar com Honda Pop 110, Yamaha Cripton 110, Dafra Hunter 90, entre outras.

Com visual mais para moto do que para scooter, o modelo da Suzuki é "ousadinho". O consultor de motociclismo Osvaldo Meron andou por 10 dias com a GS120, apelidada de "gaiata". Tem um porte pequeno e motor SOHC de 113 cm³, de 8,43 cv , e torque de menos de 1 kgfm (são exatos 0,88 kgfm). "A moto responde bem e surpreendeu até nas subidas das ladeiras", enaltece Meron, afirmando que a Suzuki valorizou a ciclística e a mecânica, com guidão firme, partida a pedal, sistema de carburador, freios a tambor, rodas raiadas e até bagageiro de fábrica.

Com valor de R$ 5.390, a GS 120 traz novidades que não são apresentadas nem em motos de 150 cc. No lado direito do guidão, há um interruptor de emergência para panes elétricas. No esquerdo, ficam o afogador do motor e o lampejador do farol, itens que mostram a preocupação da Suzuki com a segurança.

A GS 120 é uma boa opção para quem usa a moto apenas na cidade e, segundo Meron, se enquadra na vida de motoboys no serviço rápido e de delivery. Destaca-se com um painel básico com informações úteis (velocidade, hodômetro parcial e indicador de marchas).

