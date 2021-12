Suv´s invadem Salão de SP

A enxurrada de utilitários esportivos nos estandes da 29ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo – que prossegue até o próximo domingo no São Paulo Expo – mostra que o momento é dos SUVs no mercado brasileiro.

E olha que tem utilitário para todos os gostos e bolsos também. Na ponta de cima, a Maserati destaca o luxuoso Levante, primeiro SUV da fabricante italiana que já está à venda no Brasil com preços que começam em

R$ 640 mil. A grife Ferrari empresta o motor V6 3.0 biturbo, de até 436 cavalos na versão Sport.

No entanto, o Maserati Levante é um veículo para poucos. Pensando assim, o que mais interessa fica na faixa até R$ 150 mil. Aí, a oferta de SUVs é enorme. A Renault, por exemplo, anunciou a produção nacional do Captur e a importação do Koleos. Inclui até o Kwid como um hatch com elementos de suvinho. Já o Captur será produzido na fábrica do Paraná com a opção dos motores 1.6, de 120 cavalos, e 2.0, de 148 cv, ambos flex, com câmbio CVT X-Tronic. Começou ontem a pré-venda do Captur no país. Entre os estreantes estão o Honda WR e o Hyundai Creta. Da marca sul-coreana, surge também o novo Tucson com motor 1.6 T-GDI turbo, de 177 cavalos, e câmbio automático.

Mas o Salão de São Paulo 2016 mostra uma gama de carros reestilizados e modelos do futuro. O Brasil ainda não tem políticas de incentivos para o mercado de carros verdes. Mas a Toyota está com o já conhecido Prius e o Mirai, ambos de tecnologia híbrida. A marca de luxo Lexus destaca o protótipo LC 500h com motor V6 3.5, de 354 cv, e outro motor elétrico, garantindo baixas emissões de poluentes no ar.

Já a Honda chega com o Clarity Fuel Cell, o primeiro sedã movido a célula de combustível do mundo. O veículo garante emissão zero de poluentes, graças ao uso de tecnologia de célula de combustível combinada a um motor elétrico. Assim, sua autonomia é de 750 km. A Peugeot destacou o Fractal, um cupê elétrico e com muita tecnologia de conectividade. E a Chevrolet trouxe o elétrico Bolt, com autonomia de 380 km. Todas querem incentivos para o mercado de híbridos e elétricos no Brasil.

O jornalista viajou a convite da Anfavea

Cinco novidades do segmento

Tracker tem conectividade A Chevrolet está à frente na conectividade. Com o MyLink e OnStar, a marca redefine o caminho dos seus carros. O Tracker 2017 tem motor 1.4 turbo flex, de 153 cavalos, e câmbio automático de seis marchas, o mesmo conjunto do sedã Cruze. Hyundai Creta já em janeiro O Creta é o próximo veículo nacional da Hyundai. O SUV será feito em Piracicaba com a opção dos motores 1.6 e 2.0, ambos flex. Ganhou até um conceito de picape, a Creta STC, para brigar com a Fiat Toro. Novo X2 só no fim de 2017 O BMW X2 ainda é um conceito, mas chega com grande expectativa. O novo crossover tem faróis e lanternas mais afilados e tecnologia a laser. Em 2017, chega a versão definitiva no Salão de Frankfurt. Vitara é para brigar com todos O jipinho Vitara já tem até preço. Sua versão de entrada 4All 1.6 MT sai por R$ 83.990. Já o Vitara 4Sport All Grip 1.4 turbo custa R$ 112.990. A Suzuki quer brigar com HR-V, EcoSport e Renegade. Discovery com visual novo O novo Discovery chegou direto do Salão de Paris. A Land Rover traz o modelo com motores 3.0 V6 a gasolina e diesel. Novo visual e muito mais tecnologia. Sua venda está confirmada, mas só no ano que vem.

