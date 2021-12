SUVs e carrões fazem a festa nos EUA

O mercado dos Estados Unidos é dos mais competitivos. Lá, picaponas e os SUVs grandes são as escolhas dos americanos. Com highways espalhadas pelo país, os veículos fazem a festa. Para garantir uma fatia nos EUA - com vendas expressivas de 17,5 milhões de unidades ao longo de 2016 -, as fabricantes apresentaram seus carrões no North American International Auto Show, o Salão de Detroit, que prossegue até o próximo domingo, no Cobo Center.

Se há carros que são globais, há também outros exclusivos para os Estados Unidos. Mesmo os que chegam em outros mercados, ganham espaço redobrado nas largas avenidas e estradas. Confira uma lista de 10 carangos que são a febre ou que se encaixam direitinho no perfil dos motoristas nos Estados Unidos.

Ford F-150

O principal veículo do portfólio da Ford, a picapona F-150, é a campeã de vendas há 35 anos no mercado americano. A Ford F-150 está com frente mais imponente nesta nova geração, apresentada há três anos. Ganhou ainda mais recursos de tecnologia embarcada e vem de maneira inédita com um motor turbodiesel, o 3.0 V6 (potência não divulgada). Além desta novidade, há a opção dos motores 3.3 V6, de 286 cv, 2.7 Ecoboost e 5.0 V8, todos com novo câmbio de dez marchas da Ford e ao sistema start-stop.

Chevrolet Traverse

Do lado da General Motors, o SUV Traverse chega em segunda geração. Tem mais tecnologia e inédito motor turbo 2.0, de 255 cv e 40,8 kgfm. Há também o 3.6 V6, de 310 cv e 37,5 kgfm. Ambos com câmbio automático de 9 marchas. O Traverse chega até julho nas novas versões RS (apelo mais agressivo) e High Country (que valoriza mais o luxo).

GMC Terrain

Já a A GMC tem uma divisão de SUVs e picapes. A nova geração do médio Terrain tem pela primeira vez a opção de motor diesel. Vem com 1.6 turbodiesel, de 137 cv e 32,6 kgfm. O modelo conta ainda com o 1.5 turbo, de 173 cv e 28 kgfm, e o 2.0 turbo, de 256 cv e 36 kgfm. Sempre gerenciado pelo câmbio automático de 9 marchas.

Nissan Rogue Sport

A japonesa Nissan ataca com o Rogue Sport, a versão americana do crossover Qashqai (vendido com sucesso na Ásia e Europa). Chega motorização 2.0, de 143 cv a gasolina, associado à caixa CVT.

Honda Civic Si

Já a Honda aposta na esportividade do Civic Si. Tem motor turbinado, carroceria de duas portas e pacote aerodinâmico, com aerofólio, saída de escapamento esportivo e soleiras. Além disso, o painel é totalmente renovado e tem preço na faixa dos Us$ 20 mil.

Volkswagen Atlas

Nos Estados Unidos, a máxima de quanto maior, melhor prevalece. Com estacionamento enormes e vias espaçosas, SUv´s e picapes são sempre bem-vindas. A Volkswagen aposta na grandalhona Atlas. O utilitário é ofertado em duas opções de motor, a 2.0 TSI, de 237 cv, e a 3.6 V6, de 280 cv, ambos com transmissão automática de oito marchas.

GAC GS7

Única chinesa no Salão de Detroit, a GAC está com modelos grandes. Um deles é o utilitário GS7. O carro tem linhas robustas e mais quadradas e chega como uma alternativa. Sob o capô um 2.0 turbo, de 201 cv e 32,5 kgfm, associado a caixa automática de seis marchas.

Kia Stinger

A sul-coreana Kia usa bem seu estúdio de design de Frankfurt, na Alemanha. O Stinger é um carro com visual alemão. Com tração traseira, típico dos esportivos alemães, o Stinger é ofertado com opções de motores turbo: o 2.0, de 258 cv, e o 3.3 V6, de 370 cv, ambos com câmbio automático de 8 velocidades. O zero a 100 km/h da versão mais forte é feita em apenas 5,1 segundos.

O que vem por ai...

Audi Q8 Concept

Mas há carros-conceito que estarão já, já nas ruas pelo mundo afora. Apresentado em Detroit, o Q8 ainda é um conceito. Com pacote de tecnologia embarcada e visual com luzes de lazer, o utilitário da Audi deve chegar antes na Europa em 2018. Com certeza, será vendido nos Estados Unidos. O Q8 Concept mede 5,02 metros de comprimento e 2,98 m de entre-eixos. A grade frontal é formada por seis barras verticais, que dividem os faróis com iluminação a laser. O Q8 Concept é um carro de base elétrica. Sob o capô, pode vir com o motor 3.0 V6 turbo, com potência indicada de 333 cv, e outro elétrico de 100 kW, que gera 134 cv. Combinados,geram 450 cv. No zero a 100 km/h, faz em apenas 5,4 segundos. A mecânica é ajudada pela transmissão automática de oito velocidades.

Audi A5 Cabriolet

O conversível alemão é uma das novidades da marca em Detroit. O Audi A5 Cabriolet chega ao lado do SQ5. O apimentado modelo vem com os motores de 190 cv nas versões 2.0 TDI e 2.0 TFSI e de 354 cv no 3.0 TFSI.

*O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

