SUVs dominam o ano de 2017

Com 1.986.362 automóveis e comerciais leves emplacados em 2016, o mercado brasileiro regrediu ao patamar de 2006. A queda de 19,8% em relação a 2015 é a quarta consecutiva desde 2012, que havia registrado recorde de 3,63 milhões de licenciamentos. Para 2017, a Fenabrave (entidade que representa as concessionárias) estima alta de 2,4%. Alcançar tal meta requer tiros certeiros. E não há apostas com tanta garantia de retorno quanto utilitários esportivos.

Serão cerca de aproximadamente 20 novidades no segmento, de modelos luxuosos a compactos com apelo urbano. Neste último é onde se encaixarão o estreante WR-V e o novo EcoSport, que chegam em março e abril, respectivamente. No modelo da Ford, as novidades serão o novo visual externo, uma sensível repaginação do interior e o motor 1.5 de três cilindros. O estreante da Honda é baseado no Fit e ficará um andar abaixo do HR-V. No segundo semestre, a marca japonesa ainda lançará a nova geração do CR-V, o maior da sua família de SUVs.

O segmento de jipinhos urbanos ainda receberá o Nissan Kicks nacional (hoje importado do México), o Chery Tiggo 2, o Lifan X60 reestilizado, o Renault Duster com novo motor 1.6 e o recém-lançado Renault Captur com câmbio automático.

Modelos de luxo também abundarão. No momento em que você lê essa matéria, Land Rover e a Volvo revelam carros importantes no Salão de Genebra (de que vai de 9 a 19 deste mês). A inglesa exibe o Velar, carro inédito que ficará situado entre o Range Rover Evoque e o Range Rover Sport. Já a sueca apresenta a segunda geração do XC60, seu modelo mais vendido no Brasil. Na última segunda, foi a vez do grandalhão XC90 T8 estrear aqui.

Queridinhos da elite brasileira, Audi Q5 e Land Rover Discovery também chegam por aqui com novidades visuais e mecânicas. Num patamar abaixo, Renault Koleos, Chevrolet Equinox, Toyota RAV-4, Volkswagen Tiguan e Mini Contryman flertarão com quem já passou da fase dos compactos, mas ainda não pode bancar mais de R$ 200 mil por um SUV.

Tal é a importância dos utilitários esportivos atualmente, há quem esteja trocando de carroceria como quem troca de gênero. É o caso do Mitsubishi Eclipse e do Peugeot 3008: no passado um cupê esportivo e uma minivan, hoje SUVs convictos.

Distância

Se os anos de 2006 e 2017 se equivalem no volume de veículos emplacados, se distanciam quanto a quem era protagonista em cada época. Hoje são os SUVs, mas lá atrás eram os compactos. Neste ano, as estreias se resumem a quatro modelos.

Historicamente popular nesse segmento, a Fiat dominará. Terá o Mobi equipado com o câmbio Dualogic (semi-automático) e outros dois modelos que farão parte da mesma família. O hatch, por ora chamado de X6H, substituirá Palio e Punto (podendo eventualmente manter um dos dois nomes), enquanto o sedã X6S ocupará o posto de Grand Siena e Linea, já descontinuados pela marca.

Sem novidades no segmento há tempos, a Renault terá no Kwid o sucessor do finado Clio. Baixo peso e motor 1.0 de três cilindros serão seus aliados na busca pela economia de combustível. Já a VW apresentará uma reestilização para o Up.

Médios e picapes

Na próxima semana, o Toyota Corolla tentará barrar a escalada do Honda Civic, único entre os sedãs médios mais vendidos a começar o ano com alta nos emplacamentos. Para isso, sofrerá uma substancial reestilização na frente, uma leve repaginação no interior e, finalmente, deve ganhar controles de estabilidade e tração. Correndo por fora, o Arrizo 5 colocará a chinesa Chery no segmento.

Mais efervescente será o das picapes. Além da nova geração da Nissan Frontier, a ser apresentada na próxima semana, a Volkswagen lançará uma versão com motor V6 da Amarok e a Ram terá a 1500, exibida no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro.

