Superfeira do Automóvel é realizada na Arena Fonte Nova

Será realizada, nesse domingo, 9, a Superfeira do Automóvel. O evento acontece, das 7h às 12h, e a partir de agora conta com uma nova casa: o estacionamento da Arena Fonte Nova, através do acesso pelo Dique do Tororó.

A feira permite que o comprador realize uma negociação direta com o proprietário do veículo, para que o processo seja realizado da forma mais esclarecida possível. O acesso ao local é gratuito, porém, o valor do estacionamento é de R$ 35 para carros e R$ 15 para motos. O evento é assinado pelo empresário, produtor e radialista Tony Ávila.

