Subaru XV, segurança e prazer em dirigir

Atual menina dos olhos do mercado automobilístico brasileiro, o segmento dos veículos utilitários esportivos, popularmente conhecidos como SUV, não para de crescer, para alegria de quem deseja descolar-se do mundo dos hatches e sedãs, que ainda são maioria nas ruas e estradas.

Apresentado no Salão do Automóvel de 2018, o Subaru XV de segunda geração pode ser definido como uma proposta de topo de segmento que faz jus à imagem da marca japonesa entre nós: apaixonados consideram seus produtos como “carros de engenheiros feitos para engenheiros”.

Por mais sério que isso possa parecer, o XV 2019 importado para o Brasil pelo grupo Caoa mostra-se um veículo eficiente, cuja pegada ligeiramente esportiva não exige o conhecimento e habilidades demandadas por modelos de alto desempenho. Pelo contrário, o SUV lançado no mercado mundial em abril de 2018 e fabricado em Gumma (Japão) chega ao país com um bom pacote de assistência ao condutor, em particular pelo sistema de tração integral e simétrica.

SUV fabricado no Japão tem bom pacote de equipamentos de assistência ao condutor

Mudança no motor

A potência de 156 cv (a 6.000 rpm) e o torque de 20 kgfm (a 4.000 rpm) produzidos pelo motor boxer 2.0 de quatro cilindros e 16 válvulas, chegam às quatro rodas através da caixa CVT Lineartronic que simula sete velocidades. Em sua versão atual esse motor emagreceu 12 quilos em relação à anterior.

Não foi só o motor que mudou: a plataforma atual ganhou 30 mm na distância entre eixos e 20 mm na largura. Em outras palavras entenda isso como melhor estabilidade e maior espaço interno.

Esse espaço pode ter dois tipos de revestimento: tecido na versão L (R$ 123.900) e couro na versão S (R$ 132.900), que vem com teto solar de abertura elétrica no deslizamento e inclinação. A versão topo de linha ES (R$ 142.900) é a que mais impressiona pelo generoso pacote Eye Sight, um sistema de câmeras de vídeo que fazem do XV um veículo semiautônomo.

Equipado com evolução do motor Boxer 2.0 litros 16 válvulas

Entre os equipamentos de série, todas trazem air bags (duplo dianteiro, joelhos, lateral do tipo cortina e laterais nos bancos dianteiros), controle de descida (HDC), controle eletrônico de estabilidade e de tração, câmera traseira para auxílio em marcha a ré, assistente de partida em aclive (Hill Start Assist), sensores crepuscular e de chuva, piloto automático, sistema Isofix para fixação de cadeirinha e rodas de alumínio de 18 polegadas.

A partir da opção S, ainda acrescenta ajustes elétricos no banco do motorista e detector de pontos cegos (Blind Spot Detection).

Todas estão equipadas com uma evolução do motor Boxer 2.0 litros 16 válvulas, câmbio automático Lineartronic de sete velocidades e sistema de tração integral Subaru Symmetrical All-Wheel Drive.

Versão ES impressiona pelo generoso pacote Eye Sight

Ficha técnica Subaru XV

Motor: 2.0 boxer gasolina

Potência: 156 cv

Transmissão: CVT

Tração: integral

Consumo urbano: 9,9 km/l

Consumo na estrada: 12 km/l

Preços: de R$ 123.900 (L),

R$ 132.900 (S) e R$ 142.900 (ES)

