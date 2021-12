Subaru lança Legacy e Outback

A Subaru anunciou os preços das novas gerações dos modelos Legacy e Outback. Ambos chegam ao mercado brasileiro e serão comercializados, respectivamente, a partir de R$ 152.900 e 159.900, respectivamente. A marca japonesa já iniciou a pré-venda em toda sua rede de concessionárias no Brasil. Porém, os dois modelos de tração integral estão só a disposição a partir da semana que vem.

A nova versão do Legacy compete na linha de segmento dos sedãs premium. Destaca-se pelo design da carroceria e seu tamanho, como, por exemplo, a distancia de entre-eixos de 2,75 metros. Já a nova versão do Outback tem maior espaço interno e capacidade de carga. É um veículo que reforça seu perfil de SUV. Ambos têm motor de 3,6 litros, de seis cilindros, para gerar 256 cavalos de potência, e câmbio automático Lineartronic CVT.

Eles serão comercializados em versões únicas de acabamento e com uma lista de série, incluindo revestimento dos bancos em couro, ar-condicionado dual zone, faróis de xenônio, câmera para auxílio em marcha ré, controle eletrônico de velocidade com comandos no volante, teto solar e sistema de áudio com entrada USB/Bluetooth para dispositivos eletrônicos externos.

As concessionárias Subaru estão instaladas nas seguintes cidades: São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, Curitiba e Recife.

