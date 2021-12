Subaru desembarca os sedãs esportivos WRX e WRX STi

A Subaru anunciou seu ressurgimento antes do Salão do Automóvel de SP no fim do ano passado. O cartão de visitas foi a dupla de sedãs esportivos WRX e WRX STi, que chegam agora ao mercado para aproveitar o boom dos carros importados e modelos premium no Brasil.

A linha de modelos já é bem interessante (Impreza (sedã), XV (crossover) e Forester (utilitário). Mas a Subaru quer mais. Flávio Padovan, gerente-geral da marca no Brasil, enaltece as vendas crescentes dos modelos Subaru, saltando de 1.126 unidades em 2014 para cerca de 2.200 carros até o fim de dezembro deste ano. "Estamos crescendo em vendas e temos também modelos renovados", explica Padovan, que irá abrir novas revendas em São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte e Recife.

A capital baiana terá sua concessionária exclusiva Subaru no ano que vem. Assim, os baianos terão a oportunidade de conhecer todos os modelos, inclusive o novo Legacy, que chega este ano.

Bom de pista - Classiautos andou na nova geração do WRX na pista da Fazenda Capuava, interior paulista. O endiabrado WRX STi traz sob o capô um motor 2.5 boxer, de quatro cilindros contrapostos e sistema turbo com injeção direta de gasolina, para 310 cavalos (6.000 rpm) e 40 kgfm (4.000 rpm) de torque. O câmbio manual de seis marcas tem uma precisão milimétrica nas trocas para garantir uma tocada segura.

Se é realmente para impressionar, o STi deixa qualquer um animado e com o sorriso largo no rosto.

Antes de entrar no modelo, todo mundo admira as linhas arrojadas, com destaque para o capô com uma entrada de ar no meio da tampa, para-choques proeminentes e uma saída com um belo aerofólio.

Desenvolvido pelo Subaru Tecnica Internacional (STI), divisão de alta performance da marca japonesa, o WRX tem uma pacote exclusivo com teto solar elétrico, faróis de xenônio, rodas aro 18" em alumínio forjado, revestimento dos bancos em couro, ar-condicionado dual zone, acabamento em carbono, freios Brembo, pneus 245/40 e mimos extras para amansá-lo na vida urbana.

O WRX Standard vem com um motor 2.0, também boxer, com 270 cavalos (5.600 rpm) e 35,7 kgfm de torque (a 5.200 giros). A transmissão CVT (continuamente variável), chamada de Lineatronic, simula oito marchas e pode ser controlada por aletas no volante. É a versão "social" do sedã. Mas isso não quer dizer que o carro anda pouco. O STi, por exemplo, faz em 5,2 segundos a distância do 0 a 100 km/h. Tem velocidade de 250 km/h (controlada eletronicamente).

De fato, a brincadeira no sedã preparado (R$ 194.700) é mais interessante. Mas o WRX é um sedã com pegada esportiva de fábrica também (R$ 147.900) para brigar com os rivais alemães VW Golf GTi, Audi S3 e BMW M235i.

O jornalista viajou a convite da Subaru do Brasil

adblock ativo