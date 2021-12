Subaru apresenta o novo esportivo WRX STi

Parte das atrações da 28ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo já foi desvendada pelas montadoras para diluir o turbilhão de novidades que estarão nos estandes do Pavilhão do Anhembi, que começa dia 30 de outubro e se estende até 9 de novembro, data do GP Brasil da Fórmula 1.

Na semana passada, a japonesa Honda ressuscitou o sedã Civic Si (leia matéria na página 3). Já a Volkswagen mostrou logo seis das 13 vedetes que serão destaques em seu estande. Mas a outra japonesa Subaru fez festa com luzes fortes em cima do endiabrado esportivo WRX STi, um bólido de deixar de queixo caído os fãs de modelos de competição.

Baseada em sua larga história em provas de competição, culminada no tricampeonato do disputado World Rally Car (WRC - 1995/2001/2003), a Subaru, por meio do Grupo Caoa, traz o sedã esportivo como seu maior destaque no Salão de SP. O bólido é um carro de rua e, mesmo assim, surpreende pelo seu visual malvado com capô alto e um aerofólio instalado em cima da tampa do porta-malas.

Mas o WRX STi não chegará sozinho. A partir de maio do ano que vem, garantiu Fábio Padovan, diretor-geral da Subaru do Brasil, o WRX STi desembarca oficialmente acompanhado da versão S4. Entrar em um deles será um ato exclusivo para 500 felizardos, dos quais 100 para a versão STi.

Sob o capô, o tradicional motor boxer, o mesmo ofertado em outros mercados, como o dos Estados Unidos. O WRX S4 vem com um propulsor boxer 2.0, com sistema D-AVCS - duplo sistema de controle de válvulas ativo, um turbocompressor twin-scroll e intercooler, para gerar 268 cavalos de potência (5.600 giros) e 37 kgfm de torque na faixa de 2.000 a 5.200 rpm.

Já o nervosinho WRX STi traz um motor boxer 2.5, de injeção direta de combustível (DIT), para "pulsar" 305 cavalos e 40 kgfm de torque. Destaque para a posição de dirigir, com volante de diâmetro médio, bancos com abas laterais e a opção de duas opções de câmbio, a automática Sport Lineartronic, de oito velocidades e a manual de seis marchas, ambas de engates curtos, auxiliados pela tração integral.

Sem preço oficial, pode chegar na faixa dos R$ 200 mil para brigar com l Lancer Evolution R (R$ 214.990).

Destaques do Salão de São Paulo

<GALERIA ID=19575/>

adblock ativo