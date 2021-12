Strada ganha terceira porta em versão cabine dupla

A picape Strada esta na liderança há 13 anos no Brasil. Entra ano, sai ano, a Fiat sempre encontra soluções inusitadas para dar um upgrade no modelo, comercial leve mais vendido com 580 mil unidades comercializadas no País. Desta vez, chega com a inédita terceira porta para as versões de cabine dupla da Strada.

A picape Strada 2014 foi apresentada nesta terça-feira na Ilha de Comandatuba, com direito a test drive realizaado hoje no município de Una, no Sul da Bahia. Ofertada a partir de novembro em toda a rede de concessionárias, a Fiat Strada será vendida nas versões Working, Trekking e Adventure em três versões de carroceria (simples, estendida e dupla), três tipos de motores (1.4 Fire Flex, 1.6 e-Torq Flex e 1.8 e-Torq Flex) e duas opções de cãmbio (manual ou o dualogic plus com cinco velocidades).

Agora, todas as versões são equipadas com airbag duplo e freios ABS de série. A Fiat posiciona a versão Working cabine simples com valor a partir de R$ 33.750. Já a versão intermediária Trekking com cabine dupla custa R$ 48.360. A Adventure com cabine estendida sai por R$ 49.480.

Além disso, a Fiat procura oferecer um modelo para cada situação de uso na cidade ou na roça. A grande novidade é, de fato, a inclusão de uma terceira porta, aposentando de vez a versão cabine dupla já tradicional. Assim, fica mais fácil entrar na picape. Com visual mais vistoso em relação ao modelo anterior, a Strada incorpora a terceira porta no lado direito nas versões de cabine dupla.

A versão Adventure CD três portas sai por R$ 54.360 (Foto: Divulgação)

A Strada Working vem com motor Fire 1.4 Flex, com potência de 85 cv (gasolina) e 86 cv (etanol) e torque de 12,4 kgfm (gasolina) e 12,5 kgfm (etanol). Já os modelos Trekking são equipados com tecnologia E-torQ. O motor 1.6 16V rende 115 cv (gasolina) e 117 cv (etanol) e torque de 16,2 kgfm (gasolina) e 16,8 kgfm (etanol). Para a Strada Adventure está reservado o exclusivo motor E-torQ 1.8 16V, de potência de 130 cv (gasolina) e 132 cv (etanol) e torque de 18,4 kgfm (gasolina) e 18,9 kgfm (etanol). A transmissão Dualogic Plus somente é ofertada na versão topo da gama Adventure.

Preços da Strada 2014

Working 1.4 Flex -- R$ 33.750

Working Cabine Estendida -- R$ 36.870,00

Working Cabine Dupla (3 portas) -- R$ 42.330

Trekking CD (3p) 1.6 -- R$ 48.360

Adventure CE 1.8 -- R$ 49.480

Adventure CD (3p) 1.8 -- R$ 54.360

Veja as versões:

Strada Working 1.4 - É a picape Strada de entrada e para pôr na lida do transporte de carga. Vem com visual renovado e nas três opções de carroceria (Curta, Estendida e Dupla). Para entrar nas exigências da legislação brasileira, já é ofertada com airbags frontais e freios com assistência ABS de série. Entre as mudanças, está o novo para-choque na cor preta. A versão de entrada também é oferecida com a terceira porta traseira para a versão Cabine Dupla. Tem grade protetora do vidro traseiro e porta-escadas de série.

Strada Trekking - Modelo menos vendido no mix da Strada, a versão Trekking 1.6 já vem com direção hidráulica, travas e vidros elétricos e volante com regulagem de altura, passará a contar, de série, com ar-condicionado e abertura elétrica da tampa do combustível. Item exclusivo anteriormente apenas na versão mais cara, o sistema Locker será ofertado no modelo intermediário Trekking.

Strada Adventure - É o modelo com todos os equipamentos disponíveis pela Fiat. A Strada Adventure é vendida nas versões Cabine Estendida e Dupla. Seu modelo 2014 traz rodas com 16 polegadas calçadas com novos pneus de uso misto, chave-canivete com telecomando, banco do motorista com regulagem de altura, abertura elétrica da tampa do combustível, novo quadro de instrumentos com grafia mais moderna e melhor visibilidade diurna e, também, a terceira porta traseira para a versão Cabine Dupla.

