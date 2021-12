Stock Car será no fim de semana que vem na Bahia

A Bahia tem a cara da Stock Car. Nos últimos três anos, a prova registrou números surpreendentes de público e, este ano, não será diferente com a abertura da 7ª etapa da Copa Caixa Stock Car, no próximo fim de semana, no circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia. Os pilotos Cacá Bueno (2009 e 2010) e Thiago Camilo (2011) já sentiram o sabor do gostinho de vencer na Bahia.

O final de semana do dia 25 e 26 de agosto promete muita emoção e marca a quarta prova em solo baiano. O mês de agosto é um período de chuvas intensas por aqui e o acerto do carro e, em especial, o uso correto dos pneus são itens importantes para conseguir a bandeirada de campeão em Salvador.

Depois de ser campeão por duas vezes na categoria Mini Challenge, o piloto baiano Patrick Gonçalves estreia na sua terra natal. "Correr em casa é sempre bom. Mas agora a pressão é maior, porque ninguém vai querer saber se sou novato ou não. Vou tomar uma água de coco antes e depois acelerar com tudo na pista", brinca o piloto.

Pneus

A Goodyear, patrocinadora da categoria mais importante do automobilismo brasileiro desde 2008 e fornecedora oficial para todas as equipes, desenvolveu os pneus da Stock Car no Centro Tecnológico da Goodyear, em Akron (Ohio), nos Estados Unidos. A tecnologia é das mais modernas e usou recursos de computação gráfica para simular as mais diversas situações que os pneus passam em uma prova de alto rendimento.

Você sabe do que é feito um pneu da Stock? O processo de fabricação do pneu de competição é mais eficiente e mescla trabalho manual e tcnologias das mais avançadas para conseguir os compostos mais duravéis para atingir altas velocidades, sem prejudicar o redimento e a durabilidade. Os componentes dos pneus da Stock Car são:carcaça - função principal de garantir a capacidade de carga; talão - acoplamento entre o pneu e a roda , apex - influencia no controle de rigidez da parede lateral; cintas - controla o contato com o solo em qualquer situação; e a banda de rodagem - garante a aderência na pista.

Segundo dados da Goodyear, o pneu da Stock passa pelo processo de cura - , também conhecido como vulcanização - logo depois de sua fabricação. Os pneus de competição são vulcanizados a alta temperatura e pressão, por um período específico. Durante todo o processo de construção do pneu, a fabricante realiza inspeções para garantir a qualidade do produto.

Classificação da temporada 2012

1. Cacá Bueno RJ 99

2 .Daniel Serra SP 95

3. Ricardo Maurício SP 93

adblock ativo