Sportage muda e quer seu espaço

No auge em 2011, a Kia emplacou quase 80 mil carros no Brasil. Sem planos de fábrica nacional, a fabricante sul-coreana sucumbiu à cota de importação de 4.800 veículos estipulada pelo Programa Inovar-Auto, do governo federal. Hoje, a Kia ainda tem modelos desejados. Um deles é o Sportage.

Apresentada mundialmente no ano passado, a quarta geração do crossover da Kia chega ao Brasil com visual remoçado, acabamento caprichado e amplo pacote de equipamentos nas versões LX (R$ 109.990) e EX (R$ 134.990).

O Sportage traz sob o capô o motor 2.0 DOHC Flex, de 167 cavalos (6200 giros) e 20,6 kgfm de torque (4.700 rpm), abastecido com etanol, e auxiliado pela transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas sequenciais e autoadaptativo.

No visual, o Sportage mudou e há quem goste das novas linhas. O crossover incorporou uma grade proeminente e saiu das linhas mais harmoniosas, ao ser comparado com a versão anterior, que ganhou prêmios pelo mundo afora com a assinatura do alemão Peter Schreyer, designer-chefe da marca. Sua traseira ficou parecida com a maioria dos crossovers. Lembra modelos Porsche no capô e nos vincos frontais e dos para-lamas.

A Kia sempre valorizou seu pacote de itens dispostos. Na versão mais cara, o Sportage 2017 traz tudo. Na parte de segurança, o carro vem com air bags laterais e de cortina, assistências de partida em subidas e de tráfego, além de detector de pontos cegos, sistema de assistência à frenagem e controles de estabilidade, de tração e de frenagem na descida.

Mas há também mimos. O ar-condicionado é digital e dual zone, e o motorista tem ajuste elétrico no banco. O motor do carro liga por meio de botão no painel (a chave é presencial e pode ficar no bolso), e o computador de bordo é bem completo e traz ainda piloto automático. O volante é multifuncional, e as trocas do câmbio podem ser feitas também nas aletas atrás do volante. Os bancos são em couro, e há luz diurna de navegação com LED. O teto solar é exclusivo, com sistema elétrico e ganhou mais 20 cm² para dar mais charme. O porta-malas também cresceu e tem 868 litros.

O jornalista viajou a convite da Kia do Brasil

