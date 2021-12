Sportage entra na promoção de fim de ano

A Kia Motors ampliou os descontos do final de ano do Sportage. Duas das versões do Sportage tiveram seus preços promocionais ampliados: o modelo de entrada baixou de R$ 106,9 mil para R$ 95,9 mil. Já a versão mais equipada - que custava R$ 125,9 mil - sai por R$ 117,9 mil. São descontos de 9,35% e 6,35%, respectivamente.

Mas, há novidades também na linha de veículos. O hatch Picanto mecânico - com valor de R$ 39,9 mil - passa para R$ 34,9 mil. Já o sedã Cerato (R$ 75,9 mil) custa R$ 69,9 mil. Até o caminhão Bongo entrou no bônus promocional, com desconto de R$ 1,5 mil. Sai de R$ 67,9 mil para R$ 66,4 mil. A Kia Motors admite financiamentos com parcelas a partir de R$ 249 nas três promoções.

O Sportage está disponível com motorização flex 2.0, DOHC, 16 válvulas com duas CVVT, e gera 178 cavalos de potência a 6.200 rpm e torque de 21,8 kgfm a 4.700 rpm. Já com gasolina, chega a 169 calavos de potência a 6.200 rpm e torque de 20,4 kgfm a 4.700 rpm. Tem transmissão automática de seis velocidades. A versão com código 574 do Sportage vem com faróis de neblina, CD/mp3/USB, rodas aro 18", lanterna dianteira em LED, Isofix, piloto automático e kit multimídia. Na outra versão, o SUV vem com airbag lateral de cortina, teto panorâmico e luz diurna em LED.

O Picanto traz o motor 1.0 Kappa, com tecnologia flexfuel, de de três cilindros, com potência de 80 cavalos a 6.200 rpm e torque de 10 kgfm a 4.500 rpm quando abastecido com etanol. O Kia Cerato está em sua terceira geração e vem com motor Gamma 1.6 litro flexfuel. Quandp abastecido com gasolina, gera 122 cavalos a 6.000 rpm com torque de 16kgfm a 4.500 rpm. Com etanol, sobe para 128 cavalos a 6.000 rpm e torque de 16,5 kgfm a 5.000 rpm. Câmbio automático de seis marchas sequencial e peddle shift.

O modelo atual do Bongo traz motor de 2.5 litros turbodiesel intercooler com potência de 130,5 cvalos a 3.800 rpm e transmissão manual de seis velocidades. No mercado brasileiro está disponível o modelo K.788, vindo com ABS/EBD, duplo airbag, direção hidráulica, vidros elétricos, rodeiro simples e sem carroceria.

