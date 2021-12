Spin transporta a família e os amigos

Um veículo multifuncional. É com este anunciado perfil que o Spin chega ao Brasil. Apesar de os executivos da montadora não admitirem, a chegada do Spin deve mesmo aposentar a minivan Meriva e também o Zafira. "Os três serão comercializados lado a lado. Acreditamos que a Meriva e o Zafira atendem mais os clientes frotistas e que o Spin será mais procurado por clientes particulares", explicou Gustavo Colossi, diretor de marketing da GM do Brasil.

Desenvolvido pelo Centro de Tecnologia da GM do Brasil e dividindo a mesma plataforma do Cobalt, o Spin chega em versões de cinco (LT) e sete lugares (LTZ).

A aposta da Chevrolet é a de que o carro vai cair no gosto de quem procura um veículo para atender a toda a família. O Spin tem 32 porta-objetos espalhados pelo interior e, na versão de sete ocupantes, possui capacidade de carga de 162 litros. Com cinco, salta para 710 litros, podendo chegar até 1.668 litros, com os bancos da fileira central rebatidos.

Família - O Spin tem 4,36 m de comprimento e distância entre-eixos de 2,62 m. Ambas as versões chegam com motor 1.8 Econoflex, o mesmo que, em breve, equipará também uma nova versão do Cobalt. Abastecido com gasolina, tem potência máxima de 106 cv a 5.600 rpm e torque de 16,4 kgfm a 3.200 rpm. Com etanol, os números sobem, respectivamente, para 108 cv a 5.400 rpm e 17,1 kgfm a 3.200 rpm. O propulsor conta com o coletor de escapamento estampado em aço inox, que, conforme a montadora, apresenta-se mais eficiente no atendimento às novas leis de emissões de poluentes.

O Spin vem com transmissão manual, de cinco marchas, ou automática, de seis velocidades (a mesma caixa GF6 presente no Cruze e no Sonic). Tem freio motor, que mesmo quando o motorista alivia o pé do acelerador, mantém a marcha, dando a sensação de maior controle do veículo. O câmbio manual também foi ajustado, com seletores de engate.

A versão de entrada, a LT, sai por R$ 44.590. Na configuração mais básica, o Spin já vem, de série, com direção hidráulica, ar-condicionado, travas elétricas das portas e porta-malas, vidros elétricos, duplo air bag, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), ajuste de altura do banco do motorista, chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas e alarme e rodas de aço com calotas integrais de 15", calçadas com pneus 195/65 R15.



A versão LT pode receber rodas de alumínio de 15", rádio AM/FM com CD/MP3 player/Bluetooth, entrada USB e auxiliar e quatro alto-falantes, subindo para R$ 45.990. Se a todo este pacote forem adicionados a transmissão automática e o controlador de velocidade de cruzeiro, o Spin LT sai por R$ 49.690.

A LTZ parte de R$ 50.990 (com câmbio manual), trazendo tudo o que já é ofertado na LT mais bagageiro no teto, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, maçanetas internas e controles do ar-condicionado com detalhes cromados, volante com comandos do sistema de som, sensor de estacionamento e faróis com regulagem de altura. Com transmissão automática e controlador de velocidade de cruzeiro, chega-se à versão top de linha, que custa R$ 54.690. A pintura metálica sai por mais R$ 1.150.

