Spin entra na briga com espaço

A minivan Spin chegou com a missão de ocupar o espaço da dupla Meriva e Zafira, dois carros-família da Chevrolet. No mercado brasileiro, as opções de monovolumes estão cada vez mais restritas. A Nissan tem a Livina e a Grand Livina, para até 7 passageiros. Já a JAC oferece o J6 para quem deseja preço justo e espaço para até 7 lugares.

Ofertada apenas com o motor 1.8 8V Econo.Flex, de 108 cavalos, a minivan Spin com a terceira fileira de bancos - que aumenta a capacidade para transportar sete passageiros - vem em sua configuração topo da gama LTZ - R$ 54.690. Por isso, vem com a transmissão automática de seis velocidades, a mesma que equipa o Cruze e o Sonic.

Em um carro-família, nada como um pouquinho de conforto e itens de entretenimento, certo? Assim, a Chevrolet equipou a Spin com ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS, air bag duplo, travas e vidros elétricos, alarme e ajuste de altura do banco do motorista e da coluna de direção. Melhorou o aspecto com as rodas de liga leve (aro 15" ou 17") e pneus 195/65.

O entretenimento dos passageiros fica por conta do som com USB e bluetooth. Para o motorista, o piloto automático e um volante multifuncional com os comandos dos sistemas à disposição. A Spin tem ainda faróis e lanternas de neblina, rack de teto, retrovisores elétricos e sensor de estacionamento. Faltou incluir os bancos em couro, oferecido na versão mais cara da Grand Livina 1.8 flex 16V, de duplo comando de válvulas que rende 126 cv, acoplado ao câmbio manual de seis marchas ou uma transmissão automática de cinco velocidades. Tem preço inicial de R$ 51.990.

O maior calcanhar de Aquiles da Spin é o visual sisudo e quadradão, que fica mais próximo ao do chinês J6. Por sinal, o carro da JAC oferece bons atrativos, com 7 lugares e motor 2.0 16V, movido a gasolina e de 135 cavalos. Entrega duplo air bag, freios ABS, rodas de liga 16", ar-condicionado digital, direção hidráulica e trio elétrico. Preço: R$ 52.990.

Na linha dos carros com perfil multiúso e espaçoso, a Spin se posiciona como uma das opções. Porém seu motor 1.8 Econo.flex, de 108 cavalos a 5.400 rpm e torque máximo de 17,1 kgfm, deixa o carro meio apático, especialmente com os sete passageiros a bordo. A transmissão automática de seis velocidades funciona muito bem na dupla Sonic e Cruze.

Por ser um carro pesado, a Spin pena com o conjunto motriz - a potência e o torque do motor 1.8 ficam aquém da moderna transmissão automática GF6 com trocas sequenciais desenvolvida para a Chevrolet. Se a finalidade é transportar sete passageiros, deve ser dividido com três adultos e quatro crianças. Se forem sete adultos, a minivan vai andar pouco e beber muito.

A versão de sete passageiros da Spin tem seus atrativos. A Chevrolet organizou os bancos, principalmente as duas fileiras traseiras, para deixar todos em uma posição mais alta dentro do carro. Assim, a última fileira fica mais elevada em relação à do meio; a segunda fica um "degrau" acima em relação aos bancos da frente. O porta-malas de 162 litros é um problema para levar malas, que devem ser acomodadas no rack de teto.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

adblock ativo