Spin Advantage tem tudo por R$ 67.390

A funcionalidade é a característica que define bem a Chevrolet Spin. O grande trunfo do monovolume é a capacidade de transportar confortavelmente cinco ocupantes. Não à toa, é um dos modelos mais difundidos entre os taxistas que circulam por Salvador.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), dos cerca de 7.200 veículos que compõem a frota de táxis da capital baiana, 1.200 são do modelo Spin. O carro da Chevrolet pode ser também uma boa opção para quem busca um veículo de perfil família.

São 4,36 m de comprimento e 2,62 m de distância entre-eixos. O bom espaço interno foi conferido por A TARDE Autos, que testou a nova versão Advantage 2017, lançada em agosto. Trata-se de uma versão intermediária, com preço inicial sugerido de R$ 67.390.

Toda a linha Spin vem com motor flex 1.8 Eco. Segundo a montadora, o propulsor passou por recalibragem e a potência máxima chega a 111 cavalos (com etanol) – três cavalos a mais do que o powertrain anterior. O torque varia entre 16,8 kgfm (gasolina) e 17,7 kgfm (etanol), sempre a 2.600 rpm.

São duas opções de câmbio (manual e automática), ambas de seis velocidades. O modelo testado é equipado com a transmissão automática. A troca manual de marchas é possível por meio de uma tecla na manopla de câmbio. Porém, aletas atrás do volante seriam uma opção mais ergonômica.

A transição entre as marchas ocorre sem os incômodos trancos, mesmo em aceleradas mais bruscas. A suspensão rígida não absorve tanto os impactos e a impressão é a de que o carro pula em pisos irregulares. A direção é elétrica progressiva.

A lista de itens de série da Spin Advantage agrega conforto e segurança. Estão lá air bag duplo, alerta antifurto, faróis de neblina, freios ABS com EBD, vidros elétricos com sistema one touch, ar-condicionado, trava elétrica das portas com acionamento na chave, volante com controle de funções de rádio e telefone, controlador de velocidade de cruzeiro e sensor de estacionamento traseiro.

A esportividade também marca presença na Advantage. Prova disso são os faróis com máscara negra, lanternas com superfície interna escurecida, rack de teto e roda de alumínio aro 15" com acabamento escurecido. O veículo avaliado deveria estar equipado com o sistema OnStar, sistema que põe o motorista em contato com uma central de atendimento por um botão inserido no retrovisor interno. Mas apenas os botões figuravam no carro, sem acesso ao sistema – defeito não explicado pela montadora até o fechamento desta edição.

Só retoques

Visualmente, a Spin passou apenas por retoques desde seu lançamento no Brasil, em julho de 2012. O desenho destoa dos demais integrantes da linha de automóveis da Chevrolet. Até o sedã Cobalt, que surgiu na mesma plataforma da Spin, ganhou nova cara, abandonando o visual quadradão.

No mercado brasileiro, a Spin tem como principal concorrente o J6, da JAC Motors. Ao tirar de linha o Grand Livina, a Nissan saiu dessa briga. A versão de entrada da Spin é a LS, com preço inicial de R$ 57.990. Com sete lugares e transmissão automática, a versão LTZ tem preço de partida de R$ 71.990.

