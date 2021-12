Spin Activ e versão aventureira

A Spin também tem sua versão de visual aventureiro. A Activ destaca-se pela presença do pneu estepe acoplado à tampa do porta-malas. O modelo vem com rack de teto e rodas de alumínio de 16 polegadas. Faixas laterais nas cores cinza, preta e laranja, com desenho que reproduz uma montanha, reforçam a pegada off road.

Na parte interna, destaque para os bancos traseiros com tecido exclusivo e um porta-objetos instalado no assoalho traseiro, ideal para abrigar os apetrechos utilizados em viagens. O motor da Spin Activ é o mesmo 1.8 SPE/4 ECO bicombustível dos demais membros da família. O propulsor substitui a linha anterior Econoflex.

Tecnologia

A central multimídia MyLink tem conexão Bluetooth. Os comandos podem ser acionados pelo volante multifuncional ou mesmo pela tela de sete polegadas touchscreen. O preço inicial da versão Activ é R$ 70.390.

O painel de instrumentos tem acabamento na cor preto Jet Black. Os para-choques pretos com apliques prateados na parte inferior, as saias laterais e as molduras nos para-lamas são outros elementos exclusivos na Spin Activ – que só é ofertada com transmissão automática.

Toda a linha Spin 2017 vem com sistema de grade ativa. De acordo com a Chevrolet, ele reduz o arrasto aerodinâmico e o ruído no compartimento do motor. Outro item importante no monovolume é o alerta de pressão dos pneus – informação acessada no painel.

