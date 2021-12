Speed Triple terá taxa especial de juros

A Triumph está oferecendo uma facilidade para quem quer comprar Speed Triple: uma condição especial de financiamento. A moto, que tem preço sugerido de R$ 42.900, pode ser comprada com entrada de 50% (R$ 21.450), mais 24 parcelas de R$ 996,00, com juros mensais de 0,49%.

A Speed Triple é um dos maiores ícones da Triumph. Remodelada em 2011, conta com visual agressivo e motor de 1.050 cc, que desenvolve 133 cavalos de potência. Entre as mudanças para a versão anterior, aumento da altura em relação ao solo, 3 kg mais leve e quadro mais estreito.

De série, freios ABS e recursos no painel de instrumentos, como imobilizador codificado por chave, velocímetro digital, medidor de combustível, computador de bordo, tacômetro analógico, cronômetro digital, cronômetro de volta, luzes de mudança de marchas programáveis e tela de exibição do intervalo de manutenção.

Além disso, a moto traz design com faróis duplos, carenagem colorida do radiador e decalques esportivos. As cores disponíveis são Branco Crystal, Preto Phantom e Vermelho Diablo.

Desde que foi lançada, em 1994, a Speed Triple já teve mais de 70 mil unidades comercializadas em todo o mundo.

