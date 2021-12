Som automotivo deve ter amplificador

Quem gosta de música sempre instala um bom aparelho de rádio e CD player no carro. A Stetsom acaba de apresentar um novo amplificador digital 3K7 ES, modelo que possui avançadas tecnologias para melhorar a qualidade sonora.

Líder de mercado no segmento de amplificadores automotivos, a Stetsom investe forte no mercado de acessórios e inclui mais uma opção de modelo com alto desempenho, rendimento e qualidade.



Os módulos dessa linha de amplificador digital 3K7 ES têm desenho arrojado e bom acabamento. O equipamento possui um sistema microprocessado inteligente que gerencia a inicialização e as proteções do amplificador.

O novo Stetsom 3K7 ES, por ser montado com tecnologia SMD, possui tamanho compacto (75mm x 310mm x 308mm), ocupando assim menos espaço dentro do veiculo..O Novo 3K7 ES é ideal para reprodução de graves e sub-graves com falantes tipo woofer, subwoofer e corneta. O acessório já está disponível nas principais lojas de som automotivo em todo o Brasil.



Veja as características do amplificador Stetsom 3K7 ES:



Potência - 13.8V Mono 2 Ohms: 4100 Watts RMS

Potência - 13.8V Mono 4 Ohms: 2500 Watts RMS

Potência - 12.6V Mono 2 Ohms: 3700 Watts RMS

Potência - 12.6V Mono 4 Ohms: 2100 Watts RMS

Tensão de Alimentação: 9 a 15V

