Sofisticação e tecnologia são os destaques do novo Audi A8

Foram 12 horas de voo entre o Brasil e a Alemanha. A bordo do Airbus A340-600, luz individual de leitura, dezenas de filmes, músicas e jogos. Para dormir, poltronas que viram camas. Chegando a Munique, na Bavária, troquei de transporte, e foi a vez de testar por dois dias o novo Audi A8.

A sensação logo ao entrar no carro é a de que não havia saído ainda do avião, com a tamanha sofisticação empregada no sedanzão de luxo da Audi. Por fora, as mudanças não são drásticas, mas também não quer dizer que não são percebidas logo no primeiro olhar. Afinal de contas, o capô, a grade dianteira (uma marca da Audi) e o para-choque receberam novos desenhos. A borda dos faróis ficou reta e as lâmpadas são em LED.

Na traseira, os destaques são as lanternas em LED com desenho mais plano, interligadas agora por um friso cromado contínuo. Os para-choques foram redesenhados e ganham duas ponteiras de escapamento.

Depois de avaliar os contornos visuais, é hora de vê-lo por dentro. O motorista e passageiros realmente se sentem nas alturas a bordo do novo Audi A8, mostrado pela primeira vez no Salão de Frankfurt em 2013.

O painel de instrumentos do A8 é completo e sofisticado. O espaço para todos os ocupantes é excelente. Andar na frente é uma diversão. Ajusto banco, espelhos retrovisores e diversas funções. É difícil sair com o carro de imediato. São tantos detalhes que se demora um tempo até aprender tudo que se pode tirar do veículo

Os bancos têm ventilação, aquecimento e até massagem com cinco programações de intensidade. Já ficar nos bancos de trás faz você se sentir uma celebridade: há ajustes eletrônicos para as costas e os pés. Já o sistema de entretenimento inclui dois monitores com fones de ouvido sem fio, ativados por bluetooth e com tela de DVD.

O ar-condicionado é automático de duas zonas, o teto tem vidro panorâmico e a chave presencial pode fazer o carro abrir, fechar e dar a partida, mesmo ela estando no bolso da calça.

As janelas já vêm escurecidas de fábrica; na parte de trás, mesas dobráveis para se colocar um laptop, por exemplo, e até um refrigerador está disponível. A iluminação interna também é em LED e os bancos em couro legítimo da mais alta qualidade.

Avaliação

Na Europa, o novo A8 pode vir equipado com motores a gasolina, a diesel e até com um incrível motor 6.3 W12, de 500 cavalos. Para o Brasil, a novidade é o novo motor V6 3.0 TFSI Quattro, de 310 cavalos de potência, e câmbio Tiptronic de 8 velocidades. E foi justamente nesse carro que fiz o test drive.

A arrancada do sedã de luxo A8 é firme e precisa. Apesar de um carro desse tamanho (5,14 metros de comprimento e entre-eixos de 2,99 metros ), o motor menor dá conta do recado. Faz de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos e, durante os mais de 400 km pelas excelentes rodovias alemãs, o veículo mostrou sua categoria.

A Audi garante que diminuiu em 10% o consumo de combustível graças à utilização de materiais leves e novas tecnologias na construção dos carros, como o Audi Space Frame - a carroceria feita em alumínio pesa 231 kg, 40% menos do que se fosse feita em aço.

Quando se fala em tecnologia, nada diverte mais o motorista do que o sistema MMI de 8", com navegador em 3D e acesso a diversas funções pelo comando de voz ou pelo touchpad localizado no console central.

O Audi Connect inclui telefone, e basta um chip para que o carro de transforme em uma central wi-fi. Desta forma, todos os ocupantes podem utilizar o sistema também via telefone celular, tablet ou computador. O som é da dinamarquesa Bag&Olufsen, com 1.400 watts de potência que podem ser escutados em 19 alto-falantes.

Pacote completo

Na parte de segurança, o novo A8 inclui controle adaptativo de velocidade com função stop & go e o controle de velocidade sincronizado com o Audi Pre-Sense, que detecta situações de riscos dependendo da condução o motorista. Além disso, pode vir com Side Assist que detecta os pontos cegos do carro em caso de ultrapassagens, por exemplo.

O Active Line Assiste avisa ao motorista, caso ele mude de faixa involuntariamente, e até executa leves correções. O Park Assist tem monitoramento de todos os quatro cantos do carro (360 graus) para auxiliar o motorista a estacionar o carro. O head-up display é integrado ao painel de instrumentos e projeta algumas informações no parabrisa na linha de visão do motorista. Caso você esteja dirigindo à noite, o assistente de visão noturna detecta a metros do carro a presença de pedestre e animais na pista.

Obviamente, conforto e sofisticação têm preço: com a chegada deste novo motor V6, a Audi promete baixar o preço do novo A8 em quase R$ 100 mil. No Brasil, o modelo deve ficar na faixa dos R$ 450 mil.

O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

