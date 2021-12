Sobrevivência familiar

Com as férias de julho, quando muitas famílias conseguem sair da rotina com os pequenos, é inevitável pensar em opções que tragam conforto para a viagem e espaço para muita bagagem. Se no passado havia muitas opções, como as extintas Nissan Livina, Renault Scenic e Chevrolet Zafira, em 2017 restaram Chevrolet Spin, Citroën C4 Picasso, BMW Active Tourer, Mercedes Classe B, JAC J6, Chrysler Town & Country e Kia Carnival disputando a atenção em múltiplas faixas de preço.

A questão de escolha dependerá muito do bolso do consumidor e também da sua necessidade de transportar uma família numerosa. Recentemente renovados, a Chevrolet Spin e o Citroën C4 Picasso estão separados por um abismo de R$ 49,4 mil a até R$ 80 mil, valor suficiente para comprar um sedã médio zero-quilômetro. Enquanto uma é a opção racional, a outra vem recheada de equipamentos para conquistar pelo pacote tecnológico.

Além da Spin, na mesma faixa de preço e com bons descontos, é possível comprar um JAC J6. Na faixa dos R$ 120 mil, além do Citroën C4 Picasso, há a Mercedes Classe B e, no piso superior em tecnologia e conforto, o BMW Active Tourer. Acima dos R$ 200 mil, a Chrysler e a Kia oferecem minivans no perfil americano, com generosas dimensões.

Vamos enquadrar os produtos em perfis de consumidor e de famílias que farão uma boa escolha adaptada ao próprio estilo, expectativa e orçamento.

Conservadores vão de Spin

Quem faz questão de um produto racional, consagrado e com traços conservadores vai gostar da Spin Activ. Ela não é exatamente bonita, mas não vai decepcionar. O motor 1.8 de 111 cv foi recalibrado recentemente e associado ao câmbio automático de seis marchas, com resultado positivo. Ela é ágil e econômica: roda 10 km/l abastecida com etanol, em média. A direção elétrica progressiva tornou as manobras mais fáceis, e facilidades como o sistema OnStar e o kit multimídia melhoram a vida a bordo. Não há requintes tecnológicos como alerta de mudança de faixa ou painel com tela de alta definição, mas sua posição de dirigir é confortável e com boa visão, e o porta-malas comporta 524 litros. Faz falta o sistema de fixação de cadeirinhas Isofix e uma câmera de ré, mas os sensores de estacionamento ajudam no dia a dia. Entre os mimos estão bons porta-objetos, entrada USB e auxiliar no console, controles no volante e espelhamento de celular Android Auto e Apple Carplay.

Ainda assim, quando você cansar de rodar com ela, não terá dificuldades ao passá-la para frente, já que a marca Chevrolet tem bom valor de revenda. Disponível a partir de R$ 58.890, a top de linha Activ custa R$ 71.990.

Arrojados preferem Citroën

Para clientes que fazem questão de tecnologia e um carro supercompleto, a opção, sem medo de errar, é o completíssimo Citroën C4 Picasso. Recém-lançado, dá um banho de tecnologia com motor 1.6 THP turbo de 165 cv, bem escalonado, com força disponível desde as rotações mais baixas, acoplado ao câmbio automático e controlado por uma diminuta alavanca sob o volante. A lista de itens de série inclui o alerta de mudança de faixa, câmera 360 graus, bancos com massageador e aquecimento, apoio extra para os pés e detecção de placas de velocidade.

Muito confortável, tem conectividade de um kit multimídia com navegação e espelhamento de smartphone, informações bem organizadas em uma tela de alta definição no centro do painel, porta-objetos em profusão e um acabamento invejável. Grande e larga, acomoda sem qualquer dificuldade cinco passageiros, e os bancos de trás podem ser rebatidos de forma individual. O porta-malas de 575 litros também é mais que suficiente. Como ponto a ser avaliado, o consumidor ainda sofre com a alta desvalorização da marca no país, o que é um item crucial quando se fala em um veículo de R$ 121,4 mil, que pode chegar a R$ 152 mil com o "Pack luxe".

SUVs sem versões familiares

A moda dos jipinhos, que pegou de vez no país, acabou apagando as virtudes das minivans, que seguem com sua vocação para o espaço interno e o conforto, não necessariamente ligado à altura em relação ao solo. Não foi possível avaliar os outros modelos citados no início da matéria, mas ainda há opções além da Chevrolet Spin, que é a mais barata, porém entrega menos em questão de tecnologia.

O JAC J6 é uma boa opção na mesma faixa de preço (a partir de R$ 63.990 com motor Jetflex 2.0 de 155 cv), seguida num degrau acima, bem acima, pela Mercedes-Benz Classe B (R$ 129,9 mil com motor 1.6 de 115 cv), o C4 Picasso na faixa dos R$ 130 mil, seguido pelo andar superior da BMW Série 2 Active Tourer (a partir de R$ 171.950, com motor turbo de 192 cv) e a superlativa Kia Carnival (R$ 259,9 mil com motor 3.3 V6 de 270 cv) ou a Chrysler Town&Country (R$ 269.467 com o motor Pentastar 3.6 V6 de 283cv).

Active Tourer: germânico tem tecnologia do motor twin turbo e alta conectividade

Classe B: um dos mais acessíveis da gama Mercedes com motor 1.6 de 115cv

Jac J6: mesmo com poucas revendas seu preço e custo benefício compensa

C4 Picasso: seu forte é a tecnologia embarcada e o alto nível de conforto

Carnival: um pouco mais barata e com pacote tecnológico refinado

Town&Country: veterana oferece luxo para todos os ocupantes e motor 3.6 V6

adblock ativo