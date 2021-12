SL 400 ficou mais nervoso

A Mercedes-Benz anunciou a nova versão do clássico germânico SL 400 no mercado nacional. O roadster SL 400 vem agora com uma nova motorização; um 3.0 V6, de 333 cavalos. São 27 cv a mais, funcionando no motor biturbo, de tecnologia BlueDirec, auxiliado pelo câmbio automático 7G-Tronic Plus,

Assim, a marca alemã sai com o preço dolarizado de US$ 222.900, algo que em torno de R$ 567.213.

Agora, o novo SL 400 tem 333 cavalos de potência contra os antigos 306 cv do SL 350. A Mercedes instalou ao conjunto motriz o ECO start/stop e um sistema de condução com quatro modos diferentes (eficiência controlada, esportiva, Sport Plus e manual). Com isso, o pequeno esportivo acelera no zero a 100 km/h em apenas 5,2 segundos.

Por fora, a carroceria do SL 400 é 100% feita em alumínio. Seu visual é moderno e atrativo, com os faróis bi-xênon equipados com controle inteligente ILS (Intelligent Light System), fornecendo cinco diferentes funções de operação, dependendo da condição da via ou estrada.

A marca alemã inclui ainda o sistema Keyless GO, que permite ao motorista utilizar uma chave sensorial para abrir as portas e até ligar o veículo. Por dentro, o modelo traz central multimídia Comand com bluetooth, DVD, conectividade e acesso a internet, além de abertura remota do porta-malas e rodas de 19 polegadas calçadas nos pneus 255/35 (dianteiros) e 285/30 (traseiros).

Com o titulo de mais seguro do Brasil, o modelo da Mercedes tem itens tecnológicos e de segurança. Assim, o novo SL 400 traz, entre os sistemas, o Attention Assist, que detecta o momento de fadiga ou sonolência do motorista, e o Adaptive Brake, sistema de frenagem que reúne ABS, controle de deslizamento na aceleração (ASR) e o Pre-Safe, que ao detectar risco de acidente, funciona como um controle ativo de desvio lateral e frenagem automática de emergência. O dispositivo de segurança otimiza o funcionamento do cinto de segurança e dos seis airbags.

Outro equipamento que torna o automóvel mais seguro é Active Parking Assist (assistência ativa ao estacionamento), que utiliza sensores de ultrassom para identificar vagas disponíveis e, automaticamente, realiza a manobra em vagas paralelas ou perpendiculares.

O modelo ainda traz a suspensão com amortecedores semi-ajustáveis, que atua em conjunto com o sistema de direção Direct-Steer, com assistência sensível à velocidade e redução variável dependendo do ângulo de esterço do volante. Os novos itens ofertados pela MB garantem uma melhora na estabilidade e maior segurança para trafegar em alta velocidade. Além disso, o assistente de estacionamento, por exemplo, age para facilitar na hora de estacionar ou manobrar o veículo.

O conversível SL 400 tem 1.314 mm de altura, 2.099 de largura e 4.612 de comprimento. Seu porta-malas tem capacidade para transportar até 381 litros.

