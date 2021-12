Skoda revela o Vision X, o irmão híbrido do futuro Volkswagen T-Cross

A Skoda revelou as primeiras imagens do Vision X Concept. O modelo que será apresentado no Salão de Genebra, antecipa as linhas do próximo SUV compacto da marca tcheca e também dá pistas sobre o Volkswagen T-Cross, o SUV do Polo. Enquanto o Skoda não será vendido no Brasil e ainda é apenas um conceito, o T-Cross estreará no mercado nacional ainda em 2018.

Sob o capô, o Vision X tem um conjunto híbrido formado pelo 1.5 turbo de 130 cv e 25,5 kgfm e um motor elétrico. Além de gasolina, o 1.5 ainda pode rodar com GNV. A proposta tem ainda dois motores elétricos, sendo um que faz o papel de motor de arranque no Start&Stop e outro montado no eixo traseiro, a fim de prover tração nas quatro rodas. De acordo com a Skoda, a emissão de CO2 é de 89 g/km e a autonomia combinada chega a 650 km, tendo ainda aceleração de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e máxima de 200 km/h.

Por dentro, o modelo tem pegada futurista com quadro de instrumentos digital e uma central multimídia que domina toda a porção superior do painel. Há luzes de LED por toda cabine, inclusive no console central.

O nacional T-Cross será situado abaixo do Tiguan e concorrer com modelos como Jeep Renegade e Honda HR-V.

