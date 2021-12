Site do Detran abre recadastro para veículos com placa final 0

Os proprietários de veículos registrados em Salvador que possuem placa de final 0, já podem realizar o recadastramento do automóvel no site do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), disponível durante todo o mês de setembro. O procedimento é obrigatório e gratuito.

Para ter acesso ao formulário, o usuário deve informar o Código de Endereçamento Postal (CEP). Caso seja reconhecido, os dados já poderão ser atualizados. Sem a confirmação do CEP, o motorista terá que se dirigir às unidades do Detran para finalizar o recadastramento. O procedimento tem o objetivo de corrigir inconsistência cadastrais dos usuários, para não causar nenhum transtorno na entrega de documentos pelos Correios, além de coibir fraudes no sistema.

Os donos de veículos com placas de final diferente de 0, que já estavam com o recadastramento disponível, ainda podem realizar o procedimento também pelo site.

