Simulador eleva custo para tirar CNH no Brasil

Quem planejou como meta de 2016 tirar a carteira nacional de habilitação (CNH) terá de desembolsar uma quantia maior. A resolução n° 543/15, que torna obrigatório o uso dos simuladores nas autoescolas, entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2015. Na prática, só será válido para pessoas que adquiriram laudos a partir de janeiro de 2016 e os novos motoristas terão de desembolsar cerca de 25% a mais em relação ao valor pago anteriormente.

Quem for começar o processo de habilitação para categoria B terá de passar por cinco horas-aula obrigatórias no equipamento, além das 20 aulas de direção na rua. Com isso, os preços dos serviços oferecidos pelas autoescolas aumentam. Antes da nova regra, o interessado em obter a carteira de habilitação pagava, em média, R$ 1.300, de acordo com dados da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto). Com a nova determinação, o interessado vai pagar até R$ 300 a mais.

Fica assim, então: o candidato a motorista deve passar pela avaliação médica, psicoteste e exame teórico. Depois, deve fazer ainda o treinamento no simulador. Somente após essa fase é que a pessoa inicia as aulas em um carro de verdade.

Inicialmente, a determinação vale para os que vão dirigir carros de passeios, na categoria B. O simulador é similar à cabine de um carro. O painel possui todos os alertas luminosos, sendo possível ligar os faróis e acionar as setas. Os efeitos sonoros de uma rodovia junto com o câmbio manual de cinco marchas e o freio de mão deixam a experiência ainda mais real.



Durante a aula o instrutor fica ao lado acompanhando o desenvolvimento do aluno. No aparelho, são reproduzidas situações como ultrapassagem, mudança de faixa, direção com chuva e manobra em marcha à ré.

O simulador somente é acionado após os procedimentos de identificação digital do aluno e do instrutor que passam a ser filmados por webcam também instalada no equipamento, para evitar fraudes. Todos os procedimentos e erros relacionados à direção são avaliados em tempo real.

Carlos Armando, diretor-geral da Autoescola União, defende o uso dos simuladores. "Do ponto de vista pedagógico, o equipamento auxilia o aprendizado dos alunos que não possuem nenhuma familiaridade com os comandos de um veículo, simulando situações adversas no trânsito, como animal na pista e direção em período de chuva, por exemplo", garante Carlos.

O sistema ainda gera um relatório que aponta os erros cometidos e indica os pontos que precisam ser aprimorados pelo aluno. Por outro lado, o estudante Álvaro Souza, de 20 anos, não está muito animado para começar as aulas. "Não vai me ajudar em nada. Eu já vejo tudo isso em casa, no videogame. Só que esse serviço é bem mais caro". Segundo ele, por ser apenas um simulador, os alunos não ficarão com medo de bater ou se preocupar em ter atenção ao dirigir como se sentem na rua.

Devido aos questionamentos dos proprietários das autoescolas sobre a obrigatoriedade do uso do simulador e o custo de instalação (cerca de R$ 50 mil), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou uma nova data para o uso do simulador de direção. A regra entrou em vigor a partir de 31 de dezembro de 2015. Ainda assim, em dezembro do ano passado os sindicatos dos proprietários do centro de formação dos condutores do Piauí e do Maranhão entraram com uma limitar e conseguiram suspender a obrigatoriedade aos centros de formação de condutores (CFCs) - autoescolas.

Na Bahia o uso do simulador é obrigatório. Segundo Abelardo Filho, presidente do Sindauto Bahia, mais de 220 equipamentos já foram entregues e instalados nas autoescolas de todo o estado. "O CFC/autoescola deve oferecer uma estrutura mínima adequada para acomodar o simulador, instrutor e aluno. A estimativa é que os simuladores passem a ser utilizados a partir deste mês", conclui.

