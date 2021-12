Silverado é um truck de responsa

A General Motors está em um momento de crescimento nos Estados Unidos. Depois de enfrentar a pior crise da história, a centenária marca americana pegou a hi-way no crescimento das vendas. Em 2013, foram quase 16 milhões de veículos emplacados no mercado dos EUA. Mensalmente, pelo menos 65 mil Ford Série F e 35 mil Chevrolet Silverado.

Nos últimos quatro anos, a Chevrolet do Brasil tem aproveitado para apresentar, com exclusividade e em primeira mão, novos modelos - Volt (2011), Sonic (2012) e Malibu (2013) - ao grupo de jornalistas que cobrem o Salão de Detroit.

Recém-lancada nos Estados Unidos, a picapona Silverado foi testada pelas ruas de Detroit, um dia antes da estreia mundial da nova geração da F-150 no Naias.



A nova Silverado - que é vendida também como Sierra com o emblema GMC - é um truck de responsa. A picapona tem cabine dupla e três opções de motor: um Standard 4.3 V6 e os novíssimos V8 5.3, de 360 cv a 5.600 rpm e 49 kgfm a 4.100 giros, e o maior V8 6.2, que gera 425 cavalos.

O "caminhão" tem um câmbio automático de seis marchas e opção por tração traseira ou integral com três diferenciais blocantes. Nas retomadas, nota-se a mudança da configuração do motor, que entra automaticamente no sistema de desativação de cilindros (AMF), sigla em inglês para gerenciamento ativo de combustível, funcionando em regime de V4 em velocidade de cruzeiro.

A versão topo LTZ é a mais poderosa da gama. A truck Silverado Crew Cab é a configuração maior com exagerados 6,08 metros de comprimento e nada menos que 3,88 m de entre-eixos. No Brasil, falta espaço para rodar com ela nas avenidas mais largas e para estacionar também em vagas de shoppings, por exemplo.

Ganhou grade proeminente com conjunto duplo de faróis, caçamba para transportar até 1.728 litros e capacidade de tração superior (são 854 kg) à versão anterior. Há um pacotaço de equipamentos, com direito a airbags frontais, laterais e de cortina, freios ABS com EBD, faróis de neblina, controles de estabilidade e de tração, seletor eletrônico de tração, sistema de deslizamento limitado do diferencial, trio elétrico e interior revestido em couro. Nela, tudo é exagerado propositadamente. O banco do motorista é elétrico, as lanternas traseiras são de leds e a rodas de liga leve são de 18 polegadas com pneus 265/65.

A Silverado garante o conforto com ar-condicionado automático de duas zonas, direção hidráulica e computador de bordo. Tem ainda monitor de pressão dos pneus, leds diurnos, cruise control e My Link com telona de 8" sensível ao toque, com CD DVD integrado.



O jornalista viajou a convite da Chevrolet

