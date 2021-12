Shoppings de Salvador sorteiam carros no Dia das Mães

O Dia da Mães é no próximo domingo e, dentre tantos presentes especiais, que tal presenteá-las com um carro? Esse sonho de consumo de muita gente pode se tornar real. Em épocas festivas do ano – o Dia das Mães só perde para o Natal em volume de vendas –, o comércio se planeja com campanhas e ações promocionais para atrair os clientes. Alguns investem em programações e diversões variadas, outros apostam em sorteios de automóveis, como é o caso de alguns shoppings de Salvador.

Para participar dos sorteios é necessário reunir notas fiscais de um valor determinado e trocar por um cupom nos estandes da promoção. A comerciante Ana Beatriz Melo, 28, nunca ganhou um prêmio em sorteio, mas não desiste de participar e está confiante. "Será meu primeiro dia das mães, minha filha tem 7 meses. Ganhar o carro iria ajudar muito já que não precisaria mais depender tanto do meu esposo. Sei que só estou concorrendo, mas não custa nada sonhar", revela Beatriz.

Cada shopping apresenta sua promoção, suas vantagens e diferentes modelos de carros. No Dia das Mães estão sendo ofertados lançamentos como Fiat Mobi Renault Sandero, e Volkswagen Up!, entre outros.

Chances de ganhar

Opções não faltam para as mamães, mas além de escolher o veículo que mais agrada, o consumidor também deve montar sua estratégia e ficar atento em qual centro comercial as chances de ganhar são maiores e saber em qual dos locais participar do sorteio vale mais a pena. De acordo com o matemático Ivan Vasco, a dica principal é concorrer com a maior quantidade de cupons possível para aumentar as chances de ganhar. "Por exemplo, o cliente 'Mateus' depositou 50 cupons na urna, e 'Maria' conseguiu 20 cupons. No dia do sorteio foi formando um monte com 10.000 cupons. Assim, as chances de Mateus ganhar são de 0,5% e as chances de Maria ganhar são ainda menores, 0,2%", explica Ivan.

Geralmente não há como saber as chances exatas de vencer porque isso varia segundo o número de participações, que geralmente depende do tamanho do prêmio, da variedade do público alvo (competições locais dão mais chances de ganhar que as nacionais) e da duração do sorteio. Mas um dos pontos a observar também são quantos prêmios serão dados. Um sorteio que recebe centenas de milhares de inscrições oferecendo mil prêmios cria uma relação de um prêmio a cada várias centenas de participantes, o que significa que você precisaria fazer centenas de inscrições para ter a chance de ganhar um único prêmio. Veja bem este ponto antes de escolher em qual shopping você vai fazer suas compras.

Para participar dos sorteios, os shoppings estabelecem um valor mínimo em compras. No Shopping Piedade, com apenas um cupom no valor R$ 100 as mamães concorrem a um carro de R$ 38 mil na garagem. Serão sorteados dois Volkswagen Take Up!, em parceria com a concessionária Baviera. A cada R$ 100 em compras, nas lojas e quiosques participantes desta promoção, até o dia 30 de junho, você pode trocar por um cupom para concorrer aos sorteios no dia 1° de julho. As notas fiscais de compras com valores inferiores a R$ 100 poderão ser somadas até completarem a quantia necessária para a troca. Já nas notas superiores a R$ 100 os valores excedentes ficam como saldo para o cliente em futuras trocas, dentro do período de participação da promoção.

Já no Shopping Bela Vista, que sorteia cinco Renault Sanderos Vibe, os clientes estão mais confiantes pela maior quantidade de chances. "Se ganhar um Sandero, darei para a minha mulher de presente. Mesmo já tendo um carro, ela gostou do modelo. Ela ficou horas na fila para pegar o cupom", diz o corretor de imóveis Luiz Martins, 49 anos. No Bela Vista, comprando R$ 200 em produtos até o dia 23 de maio, o cliente ganha um cupom. Nas compras realizadas de segunda a sexta-feira, o vale-cupom é em dobro. Os sorteios serão realizados no dia 26 de maio, às 19h.

O Shopping Itaigara está sorteando um Fiat Mobi. O consumidor recebe um cupom a cada R$ 200 em compras até o dia 31 de maio, mas quem adiantar as compras até o dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães, terá vantagens em dobro, pois as notas valerão dois cupons. Para concorrer ao prêmio basta fazer a troca das notas e colocar os cupons na urna que se encontra no piso térreo. O sorteio será no dia 31, às 17h. "Estamos muito otimistas com as vendas do mês das Mães, esperamos um aumento em torno de 8%, em relação ao ano passado", declara André Podhorodeski, o superintendente do Shopping Itaigara.

Para quem não acredita que as compras realmente podem ser revertidas em um carro zero, o contador e corretor Raimundo Fernandes da Costa Junior prova que o sonho de consumo pode se tornar realidade.

Costa participou do sorteio do Shopping Itaigara ao realizar uma compra de R$ 400, mas no dia da troca, descobriu que os cupons eram em dobro, garantindo assim quatro cupons. No Natal do ano passado, ele levou para casa um Peugeot Allure 2008, que custa cerca de R$ 67 mil.

