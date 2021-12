Shopping de Salvador promove encontro de carros antigos

O Salvador Norte Shopping recebe nesta sexta-feira, 14, a primeira edição do Encontro de Carros Antigos. Amantes de carros antigos e clássicos poderão apreciar gratuitamente cerca de 40 veículos de parceiros como Clube do Ômega, Chevette Clube, Fuscaria Bahia, Clube do Fusca, Clube do Opala e Santana Clube.

O evento promovido pelo Brasilia Family Club acontecerá no estacionamento externo (Piso L1) do shopping, a partir das 19h30. Durante a exposição, serão sorteadas camisas do Brasilia e de serviços como alinhamento e balanceamento.

“Estamos na expectativa para realizar o evento, pois nunca realizamos, sempre participamos como visitantes no encontro dos outros clubes. Agora, chegou a vez de realizarmos o nosso”, declarou o presidente do Brasilia Family Club e dono do modelo de 1980, Marcelo Alvarez.

