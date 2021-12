Shopping Bela Vista sedia Giga Feirão de seminovos

O Giga Feirão Webmotors é uma oportunidade para quem quer comprar um veículo usado em condições vantajosas. O evento é realizado de sexta-feira, 20, até domingo, 22, no estacionamento do Shopping Bela Vista (ao lado do Kart Bela Vista), das 9h às 19h, reunindo 8 lojas de Salvador. Serão oferecidos mil veículos entre seminovos e zeros de todas as marcas, com preços entre R$ 15 mil e R$ 250 mil. A entrada é gratuita.

Promovido pela Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba) em parceria com a Santander Financiamentos (financeira oficial do evento), o feirão promete aquecer as vendas de veículos seminovos e espera gerar R$ 4 milhões em negócios. Thiago Bonina, proprietário da Lifan Bahia Vip garante que o evento é uma oportunidade unica para movimentar o mercado. "Estamos apostando em uma melhora do mercado com a retração da crise. No loca, o consumidor tem a oportunidade de barganhar o veículo desejado pagando um bom valor e realizar o sonho de ter um carro na garagem", comenta.

Entre as lojas participantes estão: Auto Sard, Pinheiro Veículos, Paulo's Car e Bahia Vip."Como todas as lojas estarão reunidas no mesmo lugar, o consumidor terá um maior poder de escolher e negociar comparando as propostas dos concorrentes", ressalta Bonina.



No evento, o consumidor pode desfrutar de descontos de até R$ 7 mil e condições diferenciadas, como o pagamento da 1ª parcela somente em julho, taxas de juros especiais e a ação "Mês Zero", um dos diferenciais dessa edição do feirão, onde o consumidor poderá escolher um mês por ano, dentro do período de financiamento, para ficar isento da parcela.

