Shell muda gasolina aditivada V-Power

Quem encostar para abastecer em um dos 6.000 postos da Shell nos próximos dias encontrará um totem sinalizando a chegada de uma nova gasolina da linha V-Power, o combustível aditivado da marca. Trata-se do primeiro lançamento global da empresa, que estreia simultaneamente em 26 países de acordo com a Raízen, licenciadora da Shell no Brasil.

Seu diferencial é a tecnologia Dynaflex, capaz de limpar até 80% da sujeira formada nos bicos injetores já no primeiro abastecimento graças à nova composição, que leva 40% mais moléculas de limpeza (na comparação com a antiga Shell V-Power Nitro +) e um novo ingrediente de redução de atrito. Esse último item é, segundo a marca, especialmente importante para os motores atuais: cada vez menores, trabalham com menos folga entre os componentes e mais próximos do seu limite, além de dotados de turbo e injeção direta de combustível.

Na prática, haverá respostas mais instantâneas nas acelerações e redução do consumo de combustível, promete a empresa.

“A nova Shell V-Power mostra a sintonia da empresa com as demandas do consumidor, já que ela atende justamente às necessidades de quem está comprando os carros com motores mais compactos, e também daqueles que preferem SUVs e crossovers, veículos mais pesados, que precisam da máxima eficiência de seus propulsores”, afirma Eduardo Wantuil, diretor de Marketing da Raízen.

“Com o uso contínuo da nova Shell V-Power, o motor mantém por mais tempo as características originais de desempenho, economia e baixas emissões”, acrescenta Gilberto Pose, engenheiro de combustíveis da Raízen.

Veículos antigos, que podem ficar mais tempo parados, sem uso, também serão beneficiados com a nova gasolina.

Ferrari aprova

Shell e Ferrari são parceiras há mais de 60 anos, e se juntaram no desenvolvimento da tecnologia Dynaflex. “O uso da gasolina aditivada Shell V-Power Racing e o lubrificante Shell Helix Ultra levaram a uma melhora de eficiência de 23,3% nos carros da Ferrari, com ganho de 0,5 segundo por volta em testes realizados em pistas de Fórmula 1 na Europa, com pilotos profissionais, explica o comunicado da Raízen.

Preços e dados de consumo e desempenho para carros de rua, contudo, não foram divulgados.

