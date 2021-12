Shell lança nova geração de óleos PurePlus no Brasil

Líder em lubrificantes no mundo, a Shell lançou a nova geração de óleos PurePlus, o Helix Ultra, no Brasil. Desenvolvido na moderna fábrica Pearl, no Qatar, o lubrificante da Shell é feito a partir de gás natural, usando o processo gás-para-líquido (GTL) para garantir um produto de alta qualidade, sem nenhuma das impurezas presentes no óleo bruto do petróleo, utilizado para a fabricação de lubrificantes sintéticos e do segmento premium.

De acordo com Guilherme Perdigão, vice-presidente de lubrificantes para América Latina da Shell, o novo óleo Helix Ultra 5W40 será comercializado a partir de janeiro de 2015 na rede de 4.500 postos, além de lojas, supermercados e centros automotivos em todo o Brasil. Perdigão adiantou que o produto chegou primeiro no mercado chinês, sendo lançado também nos Estados Unidos, Colômbia, Argentina e países da Ásia e da Europa.

Os óleos básicos são os principais componentes do lubrificante de motor, e chegam a atingir até 90% da sua composição. A tecnologia PurePlus, segundo Perdigão, garante melhores níveis de proteção contra a formação de depósitos no motor e proteção contra borras. "Estamos colocando para o consumidor um óleo com alto poder de limpeza dos componentes do motor e que traz ainda uma garantia de pelo menos 3% de economia de combustível", explicou o executivo.

A fábrica da Shell na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ganhou melhorias no processo da linha de produção para fazer o óleo 5W40 com tecnologia PurePlus. Perdigão explica que há chances de produzir outros óleos, como o 10W30, para o mercado brasileiro.



