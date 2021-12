Shelby GT500 Cobra gera 860 cavalos

O lendário Carroll Shelby (1923/2012) ficou conhecido pelos seus esportivos de alta performance. A Ford soltou uma "fera" em sua homenagem. Da união entre a Ford Racing e a Shelby American, surgiu o Shelby GT500 Cobra 2013. O modelo faz jus ao nome e tem exagerados 860 cavalos de potência, uma justa homenagem ao Carroll Shelby que amava a velocidade.

De quebra, a Ford anunciou também que rebatizou o seu Centro de Desenvolvimento do Produto de Dearborn, em Detroit, com o nome do mais famoso piloto e preparador da marca, falecido aos 89 anos.

O Shelby GT500 Cobra 2013 foi revelado por Edsel Ford II, membro do Conselho da Ford, Jim Farley, vice-presidente de Vendas e Marketing, e John Luft, presidente da Shelby American, durante um evento nos Estados Unidos. O novo Shelby GT500 2013 vem equipado com um supercharger Whipple de 4 litros da Ford Racing. Despeja os 860 cv de potência sem muita força. Tem rodas traseiras com bitola de 13 polegadas e pneus 345 de alta performance.



O carro é uma junção de esforços. A Shelby American forneceu o capô e o kit traseiro da carroceria, os freios Shelby Wilwood, as rodas traseiras de 20x13 polegadas e dianteiras de 20x10 polegadas. A pintura na cor azul com faixas brancas homenageia os roadsters Cobra produzidos nos anos 1960.



História

O nome do piloto Shelby se confundia com a história do Ford Mustang. Na época do lançamento do Mustang, Carroll Shelby já fazia história com veículos da sua linha Cobra nas pistas dos Estados Unidos. Ganhou várias corridas nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, pilotando modelos Aston Martin, Maserati, Ferrari e outros esportivos.

Nascido em 1923 em Leesburg, no Estado do Texas, Shelby foi instrutor de voo na Força Aérea do Exército dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Participou de inúmeras corridas e fez projetos de carros. A Ford só incluiu um motor feito por Shelby em fevereiro de 1962 - um 4.8 V8 de 260 cavalos de potência. De lá para cá, foram inúmeras versões e motores apimentados das linhas Cobra e GT 500 do Mustang.

Na semana do seu falecimento, a Ford havia desvendado o novo Ford Shelby GT 500 2013, com o mais potente motor de produção, um V8 5.8 Supercharger de 671 cavalos de potência com torque de 87,2 kgfm. O GT 500 vem equipado com freios Brembo de seis pistões e amortecedores ajustáveis Bilstein. Assim, o Ford GT 500 2013 ficou mais nervosinho, com consumo na faixa de 6,4 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada, segundo dados indicados pelo fabricante.

