SH 150i chega para provocar reinado da PCX

Ao entrar em uma concessionária Honda em busca de um novo scooter, o consumidor enfrentará um dilema: vale a pena pagar os R$ 12.450 pedidos pela SH 150i, ou a PCX segue imbatível por R$ 10.800?

Ambas dividem o motor de 149,3 cc, com 13,1 cv na PCX e 14,7 cv na SH, que na prática garante bom desempenho às duas. Destaque para o Idling Stop, tecnologia presente nos dois modelos que, em prol da economia de combustível, desliga o motor em marcha lenta e o religa, suavemente, quando o acelerador é acionado.

Até aí, empate. No rodar, as diferenças aparecem. A SH tem rodas de 16 polegadas e suspensão mais macia, absorvendo melhor as irregularidades do piso. Já a PCX transfere mais do que ocorre no asfalto para as mãos do condutor. Outro ponto a favor do lançamento é o sistema de freios ABS, ausente na PCX.

Contudo, não é à toa que a PCX lidera o mercado. Sua posição de condução é mais confortável, permitindo também melhor visualização do eficaz painel, que parece mais moderno que o da Honda mais cara.

A resposta, portanto, depende não apenas do poder aquisitivo, mas também do perfil de cada consumidor – que pode priorizar a ergonomia ao conforto no rodar – e das condições do seu trajeto diário.

