Séries especiais: montadoras investem em edições limitadas

Durante todo o ano as montadoras lançam séries especiais de veículos. Desde o final do ano passado até março foram diversas novidades. Esses veículos, limitados a um número de unidades, oferecem mais equipamentos do que as versões originais e diferenciais, como cor externa inédita e novo desenho das rodas.

A série especial serve para vincular o modelo a um evento, atrelando o acontecimento à marca. “Elas são vantajosas para os consumidores, porque as montadoras agregam pacotes e opcionais e seria mais caro adquirir separadamente esses pacotes”, explica o consultor Paulo Roberto Garbossa, da ADK Automotive.

Mas Garbossa aponta uma desvantagem em alguns casos. “A série especial fica marcada com uma data. Por exemplo, um evento esportivo. Na revenda ele pode parecer mais velho”, aponta o consultor.

Nessa linha, a Jeep, que lança duas séries especiais, foge desse estigma. A marca do grupo FCA colocou à venda o Renegade Willys e o Compass S, que têm um caráter mais atemporal. A Nissan, que lançou o Kicks Uefa, atrela seu modelo ao campeonato europeu de futebol, que de certa forma nunca sai de moda.

A Jeep e a Nissan adotaram séries em modelos que vão muito bem nas vendas, verdadeiros best-sellers. Em alguns casos, a versão é lançada quando a montadora quer promover um modelo de venda estagnada. Ou quando ela tem um produto há um ou dois anos sem alteração. “No meio do caminho ela pode fazer uma série especial, para alavancar aquele veículo enquanto ele não muda”, cita Garbossa.

Ao mesmo tempo, uma série especial agrega valor ao modelo convencional. “Outra situação é a loja não ter a versão top de linha à venda; a série especial ali disponível pode ser uma opção”, indica o consultor.

Nissan Kicks Uefa

Por ser a patrocinadora oficial do campeonato Uefa Champions League, a Nissan lançou a série especial com esse sobrenome para o SUV Kicks. A versão limitada é baseada na SV Pack Plus, que custa a partir de R$ 93.490, com alguns itens exclusivos por R$ 95.290. Entre os diferenciais, rodas pintadas em preto, para-choques com aplique esportivo cinza, carroceria vermelha com teto em preto brilhante, detalhe em vermelho na grade frontal e adesivo Uefa na coluna C. Por dentro, as saídas de ar possuem borda vermelha.

Jeep Renegade Willys

Serão apenas 250 unidades dessa série baseada na versão Trailhawk (R$ 139.990). Além do apelo visual, a série traz mais equipamentos e o preço é R$ 146.990. Inspirada no Jeep Willys, traz estrelas e inscrições na carroceria, além da cor especial – verde Recon – e detalhes de acabamento diferenciados, tais como rodas, emblemas, molduras de grade e para-choques, e capa dos retrovisores externos em tom mais escurecido.

Discovery Sport Landmark Edition

No início do ano a Land Rover lançou uma edição especial para a linha 2019 do Discovery Sport denominada Landmark Edition, de apenas 70 unidades, e baseada na versão SE, que custa R$ 258.800. O diferencial foi incorporar elementos de design exclusivos a partir de R$ 274.500. O Landmark Edition tem rodas de liga-leve aro 19”, similares às da versão HSE, com acabamento diferenciado cinza e teto contrastante na mesma cor, com variação no tom. A pintura nas cores cinza e branco. O interior, que pode vir na configuração de sete lugares, possui teto panorâmico fixo, acabamento do teto em Ebony e bancos em couro granulado com 10 ajustes elétricos.

Jeep Compass S

Por R$ 187.990, o modelo é recheado de itens de série e diferenciais em relação a outras versões. Entre os itens de acabamento exclusivos há logotipos e contornos dos faróis de neblina e das aberturas da grade dianteira e a cor grafite nas rodas de 19 polegadas. No interior, molduras das saídas de ar, alavanca de câmbio e revestimento de teto vêm na cor preta. Por fora, o cliente pode escolher entre a pintura branca ou marrom. Segurança é destaque, com sistema de estacionamento semiautomático, controlador automático de velocidade e monitoramento de mudança de faixa com correção ativa.

T-Cross First Edition

Antes mesmo de chegar às lojas, a Volkswagen abriu pré-venda para a “primeira leva” de seu novo SUV compacto T-Cross com um pacote de acessórios exclusivos a partir da versão topo de linha Highline, que vai custar R$ 109.990. Serão apenas mil unidades. Quem quiser a First Edition vai desembolsar R$ 7.500 extras para levar acabamentos exclusivos, sistema de som com subwoofer e funções de navegação na tela multimídia de oito polegadas. As cores disponíveis são branco, laranja e bronze.

adblock ativo