Uma montadora faz 100 anos de existência. A outra celebra um século só de operações no Brasil. Em comum, Citroën e Ford lançam séries especiais para marcar suas histórias. Da montadora centenária francesa serão lançadas no Brasil apenas 550 unidades de quatro modelos: C3, Aircross, C4 Lounge e C4 Cactus. Todos possuem um diferencial em cores e materiais.

O C3, por exemplo, equipado com motor 1.2 flex de 118 cv, exibe nas molduras do air bump (bolsas de ar emborrachadas nas laterais que evitam pequenos danos), pintura especial 100 anos na cor lutèce e rodas de liga-leve de 16" com pintura cinza-escuro. O retrovisor também recebe pintura especial e uma faixa em comemoração ao aniversário da marca. Por dentro, bancos e tapetes têm costura e bordados na cor lutèce. Serão apenas 100 unidades produzidas do C3 100 Anos na versão Urban Trail na cor branco-nacré com teto bi-ton preto, por R$ 71.990.

O Aircross 100 Anos, também com motor 1.2 de 118 cv, terá 100 unidades com rodas de liga-leve de 16" na cor cinza-escuro, pinturas, faixas e acabamento interno, como os do C3, pelo preço de R$ 75.490.

O sedã C4 Lounge, por sua vez, traz de novidade pacote visual sóbrio, aliando a cor branco-nacré com faixas comemorativas em lutèce, rodas de liga-leve de 17" com detalhes em preto e, por dentro, bancos com acabamento esportivo em alcântara (couro sintético). O motor é o 1.6 THP flex de 173 cv e transmissão automática de seis marchas. As 50 unidades da série 100 anos do C4 Lounge saem por R$ 107.490.

Por fim, o C4 Cactus, sucesso mais recente da marca, também ganha a série especial 100 Anos com produção de 300 unidades a R$ 104.490. A cor, como nos demais, é a branco-nacré, com opção de teto bi-ton preto, além de rodas de liga-leve de 17" em preto e pintura especial nas molduras dos faróis de neblina e air bumps. Adesivos nas laterais, costuras nos bancos e pintura nos retrovisores externos também estão no pacote.

O motor do Cactus é o 1.6 flex THP de 173 cv com câmbio automático sequencial de seis marchas e ainda conta com itens de assistência e segurança, como sistema de frenagem automática e alerta de colisão, alerta de saída de faixa, alerta de atenção ao condutor, indicador de descanso e seis air bags, entre outros.

Ka e EcoSport 100 anos

Outra montadora brasileira que comemora um século, mas em operação no Brasil, é a Ford. Como parte das comemorações, a marca lança série especial para Ka e EcoSport, ambos na cor azul-belize, com detalhes em preto e identificados com um emblema prateado nas laterais, trazendo um desenho estilizado da bandeira do Brasil e o número 100.

Essa edição limitada terá mil unidades do Ka, enquanto a do EcoSport terá apenas 500 unidades. Outros atributos são comuns aos dois modelos: o interior conta com acabamento do painel e teto em preto e bancos especiais. Ka e EcoSport vêm com central multimídia Sync 2.5 com tela flutuante de sete polegadas, comandos de voz, conexão bluetooth, entrada USB e conectividade com Apple CarPlay, Android Auto e Waze.

O Ka 100 Anos, baseado na versão SE Plus, é equipado com motor 1.5 de três cilindros, com 136 cv, e câmbio automático de seis velocidades, que dão ao veículo um desempenho ágil e econômico. Direção elétrica, ar-condicionado, trio elétrico, piloto automático, computador de bordo, ajuste de altura do banco do motorista, ajuste de altura e profundidade do volante, faróis de neblina e abertura elétrica do porta-malas completam a lista de itens do compacto da Ford. Nessa série especial, o Ka se diferencia também pela grade dianteira, maçanetas, espelhos retrovisores e rodas de liga-leve de 15" – com mesmo desenho da versão Titanium. Por dentro, os bancos, também na cor preta com costura e detalhes azuis, combinam revestimento premium e tecido e trazem o logo 100 aplicado nos encostos de cabeça. Com preço de R$ 65.990, a versão especial se situa logo abaixo da FreeStyle equipada com a mesma motorização e câmbio.

O EcoSport 100 Anos traz motor 1.5 de três cilindros, com 137 cv, transmissão automática de seis velocidades e todos os equipamentos da versão SE, mais itens adicionais. Além de teto, colunas, grade dianteira e retrovisores na cor preta, oferece rodas de liga-leve de 16" com pneus 205/60 R16, faróis com luzes de rodagem diurna, faróis de neblina, câmera de ré e tela multifuncional de 4,2" no painel de instrumentos. O interior é na cor preta, com teto igual ao da versão Storm. A série especial 100 Anos do EcoSport custa R$ 89.990 e acrescenta controle de estabilidade e tração AdvanceTrac, sistema anticapotamento, assistente de partida em rampa, computador de bordo, piloto automático e chave de segurança MyKey.

Mini celebra 60 anos

Outra marca que celebra data especial é a Mini, que lança exclusivas 25 unidades do Mini 60 Years no Brasil. O compacto de três portas com motor do Cooper S (4 cilindros 2.0 de 192 cv) será vendido na cor externa new-british-racing-green, cor oficial do automobilismo britânico. As rodas são de liga-leve de 17" e o teto e as capas dos retrovisores vêm na cor branco-pepper. Por dentro, os bancos e volante são revestidos de couro, com emblemas da série especial. O Mini 60 Years ainda traz sistema de áudio Hi-Fi Harman/Kardon, Head-Up Display, superfícies internas iluminadas, ar-condicionado digital automático dual-zone e faróis adaptativos de LED. O preço sugerido é de R$ 171.990.

Séries especiais | Foto: Divulgação/ATarde

