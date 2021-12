Série Itália do Fiat Punto vem com pacote de acessórios

Depois do sedã Grand Siena, a Fiat volta a lançar a série especial Itália agora para o Punto. Baseado na versão Attractive, o Punto Itália custa R$ 45.460 e traz uma lista de equipamentos mais completa e itens de acabamento exclusivos. O modelo deve chegar às concessionárias nas próximas semanas.

No pacote principal da série, foram acrescentados ao hatch o sistema de rádio CD/MP3-Player com entrada USB e compatibilidade para iPod integrado ao painel, volante em couro com comandos de som, retrovisores externos elétricos, vidros elétricos traseiros com one touch e antiesmagamento.

Para dar um ar mais esporte e sofisticado ao carro, a montadora inclui na versão especial faróis com máscara negra, faróis de neblina, lanternas escurecidas, revestimento externo esportivo na coluna central das portas, spoiler traseiro e rodas de liga leve aro 15", além dos emblemas Itália aplicados nos para-lamas dianteiros.

Por dentro, o painel de instrumentos ganhou revestimento central prata e detalhes na mesma cor (frisos das portas, aros laterais das saídas de ar e aro do quadro de instrumentos).

O motor é o mesmo 1.4 flex da versão Attractive que custa R$ 43.840, que rende 85 cv com gasolina e 88 cv com etanol a 5.750 rpm, com torque de 12,4 kgfm e 12,5 kgfm, respectivamente, a 3.500 rpm. O câmbio é manual de cinco marchas.

A série especial Itália é oferecida também no Palio, Idea e no Grand Siena desde julho. No sedã, a série é baseada na versão Essence.

