Série especial Peugeot 207 In Concert chega às lojas

A Peugeot acaba de iniciar as vendas da série especial In Concert do 207 sedan. A versão chega completa com preço sugerido de R$ 36.090, além de um inovador sistema de som, que permite a operação do seu iPhone ou iPod, integrados aos comandos no próprio sedan.

O sistema de áudio da fabricante Clarion, possui leitura de músicas em MP3 WMA, controle remoto sem fio e um amplificador com quatro canais de áudio e alto-falantes de 180 Watts de potência nas portas dianteiras. O usuário também vai poder acessar o iTunes Tagging, que marca as músicas prediletas e poderá comprar depois pelo iTunes Store, e também acessar ainda o aplicativo Pandora, um aplicado para personalizar músicas de acordo com a sua preferência.

Essas inovações não terminam por aí. O 207 sedan In Concert traz bluetooth, entrada USB e tecnologia de comunicação com as mãos livres para acessar a agenda e o streaming de áudio.

No propulsor 1.4 Flex 8V, a Peugeot injetou 82 cavalos de potência a 5.200 rpm, com torque de 12,85 kgfm a 3.200 rpm, quando abastecido com etanol.

Por fora, o modelo vem com identificação da série especial, com um monograma localizado nas soleiras das portas com a inscrição In Concert. O design ressalta o acabamento do carro com a tomada de ar frontal, que possui barras de proteção dos para-choques (dianteiro e traseiro) na mesma cor do carro. Na parte interna, um painel de instrumentos com um conjunto de três mostradores circulares com fundo branco, um console com formato ondulado, textura diferenciada e agradável ao toque. A manopla do câmbio possui detalhes em alumínio escovado.

O 207 sedan In Concert vem com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros com comando sequencial no lado do motorista, travamento automático das portas e do porta-malas com telecomando e travas elétricas nas portas e porta-malas. Além disso, traz airbags duplo, freios AB, banco dianteiros e traseiros com efeito antimergulho, chave de ignição codificada e limpador do para-brisa com temporizador vinculado à velocidade do veículo.

