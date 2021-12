Sergipe terá fábrica de carros híbridos e elétricos

O grupo árabe Amsia Motors pretende investir cerca de R$ 1 bilhão na implantação de uma montadora de carros híbridos e elétricos no município de Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju (SE). O projeto prevê, num primeiro momento, a produção de veículos de passeio para, numa segunda etapa, ampliar a produção para ônibus e implementos agrícolas. A expectativa é que sejam gerados aproximadamente quatro mil empregos diretos.

Na quinta, 27, à tarde, o governador em exercício de Sergipe, Jackson Barreto (PMDB), e o príncipe da Arábia Saudita, Abdul Rahman bin Faisal al Saud - principal acionista do grupo Amsia Motors -, assinaram o protocolo de intenções para instalação do empreendimento. A solenidade foi realizada no Palácio Olímpio Campos, em Aracaju.

Mustafa Zeauddin Ahmed afirmou que a estratégia da empresa é abastecer os mercados da América do Sul e parte da América Central com os veículos produzidos no Estado de Sergipe.

"Conhecemos o mercado brasileiro e estudamos o projeto por um bom tempo. A partir dessa iniciativa vamos tentar atrair outros investidores do mundo árabe e da China para Sergipe, mostrando que esse Estado tem vocação industrial", disse, para acrescentar: "Esse será nosso compromisso com o futuro de Sergipe e com o futuro do Brasil, pois, em breve, esperamos que este país se torne o líder da indústria automobilística mundial".

A Amsia Motors produz atualmente veículos para 18 países do Oriente Médio e norte da África e tem unidades na França e na Itália. Fabrica carros em regime de joint venture com 26 empresas, entre elas a DFM (uma das maiores produtores da China), BrillianceAutGrop, JimBay Auto (China), Chong Tong (China), Cummins (USA), Deutz (Alemanha).

Em seu discursos, o governador em exercício de Sergipe, Jackson Barreto, disse que "estava satisfeito em firmar o protocolo de intenções" e lembrou que essa meta era perseguida pelo governador Marcelo Déda, PT, que está licenciado há quase um mês para o tratamento de um câncer no estômago no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O governador lembrou ainda que, além da Amsia Motors, o município de Barra dos Coqueiros é sede de um parque eólico.

