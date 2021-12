Ser mulher ainda garante maior desconto no seguro do carro

Mais independentes, bebem com mais frequência, mas ainda são consideradas muito responsáveis. As mulheres continuam merecedoras do desconto que recebem ao contratar uma apólice de seguro para o carro. Principalmente, quando esse valor é comparado com o preço pago pelos homens com o mesmo perfil e idade.

No início do mês, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgaram dados do 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad) que registraram que os brasileiros estão bebendo mais, principalmente as mulheres jovens. O consumo abusivo de álcool cresceu 31,1% na população nos últimos seis anos.

Na primeira edição da pesquisa, em 2006, o número das mulheres que consumiam álcool de maneira excessiva era de 15%. Já em 2012, esse número saltou para 18,5%. Esse resultado foi com base no depoimento de 4.607 pessoas com 14 anos ou mais em 149 municípios brasileiros.

Apesar do consumo abusivo de álcool ter aumentado entre o público feminino, o diretor de auto da SulAmérica Seguros, Eduardo Dal Ri, diz que as mulheres continuam cuidadosas e, com isso, se envolvem menos em sinistros (acidente ou prejuízo material).

"As mulheres estão mudando, o comportamento delas também, mas sempre serão diferentes dos homens", diz Dal Ri. Ele alerta que o risco maior de ocorrências está entre os jovens em ambos os sexos, porém as mulheres são mais cautelosas, se envolvem menos em colisões e, por isso, conseguem condições especiais quando vão contratar um seguro.

Dal Ri explica que existe uma série de fatores que contribuem para o baixo número de incidentes envolvendo as mulheres. Mesmo quando mais jovens, elas tendem a ser mais prudentes e responsáveis no trânsito em relação aos homens. "Elas amadurecem mais rápido. Quando vão sair às vezes saem em grupo, vão de carona ou táxi. O homem jovem é mais audacioso. E isso só vai amenizando na medida em que vão amadurecendo", conta.

Nise Caldas, gerente de produto do Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre, conta que embora a mulher venha apresentando um outro perfil de comportamento nos últimos anos, para a seguradora, elas ainda não influenciam. "Sabemos destas mudanças, mas, como clientes não identificamos diferença. O índice de sinistros ainda é menor entre as mulheres", conta.

O diretor-gerente da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Marco Antônio Gonçalves, diz que o desconto em seguro para mulheres já foi maior, mas continua existindo. "O valor diminuiu, principalmente, entre mulheres mais jovens. Houve épocas que o valor era de 30%. Mas a exposição dos jovens está maior, com mais atividades noturnas. Hoje, as mulheres saem tanto quanto os homens e por isso o desconto não é mais o mesmo. Porém, elas continuam cuidadosas", explica.

Ao fazer um seguro de veículos, as empresas levam em conta se o cliente oferece maior ou menor risco de se envolver em acidente, idade, cidade, sexo, modelo de veículo, entre muitos outros fatores.

Exclusivos - Por conta deste comportamento consciente, as seguradoras reservam serviços e benefícios especiais para as mulheres. A SulAmérica Seguros criou o Seguro Auto Mulher e ofereceu, além de um serviço exclusivo, beneficios com empresas parceiras que vão desde regulagem de farol a descontos em estacionamentos e sites de compra. Nas opções de plano é possível garantir assistência 24 horas; acompanhante à delegacia em caso de roubo ou furto; além de troca de pneus e mecânico emergencial nos casos de pane ou reboque, quantas vezes precisar. Atualmente, 54% dos clientes da SulAmérica Auto Seguros é mulher.

"As mulheres têm necessidades diferentes dos homens e, por isso, lançamos um produto específico. Temos a preocupação de oferecer o melhor para elas", ressalta o diretor Eduardo Dal Ri.

Como diferencial, a SulAmérica aposta, entre tantos serviços, no Motorista Amigo. No contrato para homens esse benefício pode ser acionado quatro vezes, enquanto que para o público feminino a apólice garante sete atendimentos. "O Motorista Amigo pode ser solicitado a qualquer momento e lugar, basta que a cliente não esteja segura para dirigir. É muito requisitado por mulheres grávidas ou quando sentem algum tipo de indisposição. O motorista vai até o local e a leva em casa, com toda comodidade", garante Dal Ri.

Para o público feminino, o BB Seguro Auto acredita que o serviço de transporte emergencial para gestantes está em destaque entre as suas principais ofertas. Se uma mulher grávida sentir que precisa de atendimento urgente, seja em casa ou enquanto estiver dirigindo, basta acionar a seguradora e um táxi irá fazer o transporte da gestante até o hospital ou local por ela indicado. O serviço pode ser acionado até cinco vezes durante a vigência da apólice, em qualquer cidade do Brasil, e é válido tanto para a segurada, quando para o esposo, e vice-versa.

A Assistência Informática também é um dos benefícios, que segundo a gerente Nise Caldas, é bem requisitado. "Apesar de ser um serviço extensivo para os homens, as mulheres solicitam mais. Qualquer problema no computador pessoal, basta ligar que será atendida", garante. Cerca de 50% dos clientes da BB Seguro Auto hoje são mulheres.

Para Gonçalves, a mulher é mais exigente e por isso cobra atendimento de maior qualidade e um produto mais eficaz. O Bradesco Seguro Auto Mulher oferece uma Central de Atendimento ao Cliente específica para o público feminino. "Elas querem serviço e atendimento diferenciado. Se uma de nossas clientes tiver qualquer problema no carro a gente manda o atendimento e um táxi. O carro fica sob nossa responsabilidade e ela vai para casa ou para onde quiser", conta.

A assistência residencial, presente em muitas seguradoras, também tem um grande valor para o público feminino e se tornou indispensável para muitas mulheres na hora de fechar o contrato. "Se precisar pregar um quadro, trocar a resistência do chuveiro, fazer serviços de hidráulica ou chaveiro não precisa mais pedir ao marido, basta ligar para o seguro", lembra Eduardo Dal Ri.

Desconto - O desconto no preço dos seguros de carros para mulheres em relação ao valor pago pelos homens está menor, mas ainda existe. A reportagem de A TARDE criou um perfil fictício básico de cliente e fez uma breve cotação, para ambos os sexos, com as empresas citadas na matéria.

O condutor sugerido pela reportagem tem 23 anos, solteiro, morador de Salvador (bairro Pituba), sem filhos, com garagem em casa e no trabalho e não possui bônus junto às seguradoras. Ele possui um veículo da Fiat, modelo Novo Uno 1.0, quatro portas, ano 2013/2013, 0 km, cujo valor é R$ 33.470,00. Confira o resultado:

| BB Seguro Auto |

Veículo Condutor (sexo) Valor do seguro (R$) Novo Uno 1.0 4P - 2013 0 km Masculino R$ 2.054,00 Novo Uno 1.0 4P - 2013 0 km Feminino R$ 1.883,00

| Auto da SulAmérica Seguros |

Veículo Condutor (sexo) Valor do seguro (R$) Novo Uno 1.0 4P - 2013 0 km Masculino R$ 1.307,93 Novo Uno 1.0 4P - 2013 0 km Feminino R$ 1.190,30

| Bradesco Auto/RE |

Veículo Condutor (sexo) Valor do seguro (R$) Novo Uno 1.0 4P - 2013 0 km Masculino R$ 3.235,74 Novo Uno 1.0 4P - 2013 0 km Feminino R$ 2.684,24

