Sentra Unique chega junto dos sedãs rivais

Vindo do México, o Sentra é, digamos assim, a terceira via entre os sedãs médios vendidos no Brasil. Desbanca modelos badalados (Ford Focus, Volkswagen Jetta e Chevrolet Cruze) com uma gama de versões bem equipadas e de visual que mistura toques modernos aos detalhes mais clássicos dos sedãs.

A Nissan - que aposta também nos compactos March e Versa feitos na sua fábrica de Resende - possui uma estratégia de vendas ao bom estilo japonês. Não faz alardes mas age de maneira pontual e acertada.

Recentemente, o Sentra incorporou a versão Unique, a nova topo da gama do sedã.

Com exclusividade e em primeira mão, Classiautos ro dou com o Sentra Unique pelas ruas de Salvador. Tem valor de R$ 87.490 e entrega não só conforto, pacote mais ajustado de equipamentos e mimos como teto solar, interior mais clássico no tom claro e multimídia com GPS e câmera de ré. Assim, o Sentra Unique chega junto dos concorrentes (Corolla e Civic) com sistemas valorosos nas áreas de segurança, conforto e comodidade.

A versão traz novidades e incorpora sistemas de controle de estabilidade e de tração, além de multimídia NissanConnect - com tela de 5,8" e conexão à internet do celular via aplicativo.

É um sedã moderno sem perder o lado mais clássico. Possui motor flex, de 140 cavalos e torque máximo de 20 kgfm, auxiliado pelo câmbio CVT. O Sentra Unique tem dirigibilidade agradável, graças ao conjunto mecânico, com direção elétrica, trio elétrico, suspensão que absorve bem os trancos das nossas estradas e pegada justa no volante, que traz botões para facilitar o manuseio do computador de bordo.

O Sentra Unique oferece ainda bom espaço para os caronas, especialmente os do banco traseiro. Seu porta-malas é justo - são 503 litros - para um carro com perfil família. Possui chave presencial com sensores de abertura e fechamento das portas dianteiras, ar-condicionado digital de duas zonas e painel refinado. O carro valoriza o nome Unique com frisos laterais, tapetes personalizados e soleiras com o nome em evidencia. Traz também acendimento automático dos faróis, air bags, freios ABS de última geração e boa área envidraçada. Tudo para cair no gosto do brasileiro.

