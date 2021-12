Em 2007, a Nissan quis tirar a imagem de carro de "tiozão" do Sentra, emplacando uma peça publicitária bem pegajosa. A musiquinha ficou registrada, mas o modelo não ajudou tanto. Agora, a marca japonesa fez mudanças radicais no visual do sedã médio Sentra, que chega ao mercado com linhas mais esportivas e um pacote de segurança inédito para o segmento dominado pelos modelos japoneses (Corolla, Civic e Sentra estão no pódio das vendas) no Brasil.

Roberto Nunes Sentra chega antes e quer espaço no Brasil

O Sentra antecipa-se à chegada dos tão esperados Cruze (Chevrolet) e Civic (Honda), que serão também apresentados com novo design, motorização mais forte e pacote de segurança e de conectividade.

A Nissan saiu realmente na frente dos fortes rivais Cruze e Civic. O sedã médio da Nissan encara a dupla com frente mais arrojada e, principalmente, com itens até então exclusivos, como alerta anticolisão frontal, sensores laterais de ponto cego, monitoramento traseiro de tráfego cruzado, retrovisor interno com bússola e sistema de som premium Bose.

Custando R$ 79.990, o Sentra S já chega com câmbio CVT (não há mais versão manual no sedã da Nissan) acoplado ao motor 2.0 flex, de 140 cavalos e 20 kgfm de torque a 4.800 rpm. Há ainda as versões SV (R$ 84.990) e SL (R$ 95.990), todas com controle de tração e estabilidade, sensor de estacionamento traseiro, retrovisor fotocrômico, faróis com acendimento automático e central multimídia com tela de 5".

O Sentra peca no quesito conectividade, já que o Cruze, principal concorrente na faixa das vendas, traz o OnStar, dispositivo auxiliar para situações emergenciais. No entanto, a Nissan oferece outros argumentos para colocar o Sentra na garagem. O sedã vem com rodas em liga leve aro 16, chave-canivete, partida por botão, além de direção elétrica, vidros, travas e retrovisores externos elétricos e volante multifuncional. O ar-condicionado é manual e dual zone nas versões mais caras. Há retrovisor interno antiofuscante, ganchos para cadeirinha infantil e som com tela de 5".

O Sentra SL é o topo da gama e traz seis air bags, luzes diurnas de LED, rodas de 17" e painel de instrumentos com computador de bordo digital de 5,3" com GPS.

