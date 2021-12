Sentra aposta no custo-benefício

Fatia nobre no mercado brasileiro, o segmento dos sedãs médios ganha mais um concorrente de peso com a chegada do novo Nissan Sentra 2014. O carro japonês aparece totalmente remodelado (com visual que mistura o moderno e o tradicional) para brigar com nomes como Toyota Corolla, Honda Civic, Volkswagen Jetta, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Peugeot 408, Hyundai Elantra, Kia Cerato e Renault Fluence.

Para isso traz como armas a confiabilidade do consumidor nos carros japoneses e na marca Nissan, tecnologia embarcada, conforto, bom desempenho e, principalmente, preço competitivo.

Em uma comparação entre os top de cada marca (e equipamentos equivalentes), o Sentra SL com seus R$ 71.990 é R$ 13 mil mais barato que a o Toyota Altis, R$ 12 mil a menos que o Civic EXR, R$ 11,5 mil mais em conta que o Jetta Confortline e bate o Cruze LTZ por R$ 9 mil.

A ideia é oferecer um carro completo para um público exigente e por muito mesmos que a concorrência. E excelência é uma das características apontadas no perfil dos compradores da categoria. Dentre eles, 80% homens, com família, que gostam de viajar com o carro e que são bem-sucedidos. Para eles, o carro tem que ser grande e, mesmo assim, fácil de dirigir e tem que dar prazer durante a condução.

E foi isso que o Sentra mostrou durante a apresentação oficial à imprensa, anteontem, no Rio de Janeiro (RJ), cidade, que desde o mês passado, abriga a nova sede da marca no País. O estado do Rio, inclusive, terá na cidade de Resende a próxima fábrica da Nissan, que será inaugurada no primeiro trimestre de 2014, e da qual sairão o atual e o novo March, além do novo Versa.

Atributos

A 7ª geração do Sentra vem do México com a meta de vender 2,5 mil unidades por mês. O sedã é totalmente novo, não tendo peças comuns com o anterior. Tem acabamento primoroso e mostrou bom desempenho na estrada.

Diferentemente do comercializado em outros 120 países, que saí da fábrica com motor 1.8, o Sentra "brasileiro" tem motor 2.0 flex, de 140 cv, além da mais recente versão do câmbio CVT Xtronic (nas versões SV e SL).

A versão de entrada (S) tem airbags, farol diurno e lanternas de LED, câmbio manual de seis marchas e preço de R$ 60.990. Vem com alarme, chave presencial (e partida por botão), ar-condicionado, computador de bordo, rádio com CD e MP3 e controles no volante de couro, direção elétrica, retrovisores e vidros elétricos e rodas 16". Na SV (R$ 65.990) adiciona o câmbio CVT, ar-condicionado digital de duas zonas e som com USB no console central. A top SL (R$ 71.990) tem, ainda, bancos em couro, airbags laterias e de cortina, sensor crepuscular, retrovisores rebatíveis eletricamente, teto solar, sensor de estacionamento, tela touch de 5,8", GPS, câmera de ré e rodas 17".

Chega nas cores preta, prata, azul e branca.

O jornalista viajou a convite da Nissan do Brasil. Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

adblock ativo