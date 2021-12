Sentra 2016 fica mais caro e ganha mais itens de série

A Nissan do Brasil anunciou oficialmente, em Búzios , a linha 2016 do Sentra, importado do México. A novidade do sedã médio é a inclusão de tecnologias que atualizam o modelo mexicano e o coloca na acirrada briga em relação a seus dois rivais mais próximos nos índices de vendas: Honda Civic e Chevrolet Cruze. Não se esquecendo , é claro, do líder de vendas do segmento, o Toyota Corolla, e outros modelos como o Ford Focus, lançado agora com novo conjunto frontal global.

A primeira novidade do veículo da marca japonesa é o módulo de segurança com controles de estabilidade e tração; a segunda, o sistema multimídia NissanConnect, já presente nos compactos March e Versa. Ele inclui navegador GPS, tela de toque de 5,8 polegadas, câmera de ré e conexão à internet do celular via aplicativo. O motor , por sua vez, segue 2.0 flex de 140 cv (etanol) a 5.100 rpm e as opções de câmbio manual de cinco marchas ou CVT.

Com as modificações, o Sentra 2016 ficou mais caro. A versão S, de entrada, passa para R$ 69.190, reajuste de R$ 2.100; a SV saltou para R$ 75.990; já a topo SL subiu a R$ 82.490 . Há também a opção com teto solar de R$ 84.990. Por fim, existe agora a versão Unique, que engloba tudo do SL mais o teto solar por R$ 87.490.

O repórter viajou a convite da Nissan do Brasil

