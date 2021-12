Seminovos estão em alta nas lojas baianas

Nem sempre o carro zero quilômetro é a primeira opção de compra dos consumidores. Muitas vezes o interesse está em veículos usados e seminovos, que podem ser um melhor negócio por ter menos taxas na hora do pagamento e um índice menor de desvalorização.

Os modelos com até três anos de uso também se tornam mais atrativos quando têm equipamentos, acessórios e um preço mais acessível, enquanto os carros zero ficam mais caros de acordo com a escolha de cada item opcional.

A Bahia lidera o ranking da venda dos seminovos, com 262.594 veículos vendidos no acumulado do ano (de janeiro a agosto). Opções não faltam para os baianos. Nas lojas de Salvador é possível encontrar modelos para todos os gostos, de hatches a picapes.

De acordo com dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), em agosto, os hatches foram os preferidos entre os clientes que buscam um carro seminovo. Na lista do Top 5 dos mais vendidos estão Volkswagen Gol, que lidera o ranking, com 2.850 unidades, seguido pelo Fiat Uno (2.322), Fiat Palio (1.978), Chevrolet Celta (1.476) e Fiat Siena (988).

Já para os lojistas da capital baiana, o cenário é um pouco diferente. Entre os mais vendidos em agosto, os preferidos entre os baianos são o Chevrolet Onix (R$ 35 mil), Volkswagen Gol (R$ 30 mil), Hyundai HB20 (R$ 36 mil), Renault Sandero (R$ 33 mil) e Ford Ka (R$ 34 mil).

Os hatches pequenos se destacam pela praticidade. Os custos das versões básicas da categoria variam de acordo com o ano de fabricação. Os compactos seminovos têm preços entre R$ 25 mil e R$ 45 mil. Há boa oferta de modelos atuais, muitos ainda com garantia de fábrica e baixa quilometragem, na faixa dos 30 mil km.

Paulo Mascarenhas, presidente da Associação de Revendedores do Estado da Bahia, garante que este é o momento para comprar um carro usado. "Os seminovos tiveram uma boa procura e um aumento significativo de 6,9% nas vendas. O carro seminovo tornou-se um negócio mais interessante para os consumidores, que, além de encontrar preços mais acessíveis, compram carros completos e com acessórios extras", reforça.

Cuidados

É preciso ter atenção na hora da compra, o preço não deve ser a única preocupação. É importante tomar alguns cuidados para checar o estado geral do carro. O ideal é pedir orientações a um mecânico de confiança, que faça uma vistoria detalhada, além de fazer um test drive prolongado.

De acordo com Josenaldo Sardinha, da Autosard, além de verificar o estado de conservação, é preciso checar se o plano de manutenção foi seguido à risca. "Verificar todos os itens de segurança desde a validade do extintor à existência de chave de rodas, triângulo e condições do estepe", alerta. O consumidor deve também ficar atento ao nível de óleo, sua periodicidade de troca, se há irregularidade nos tons da pintura da carroceria e observar se existem débitos pendentes na documentação.

O Chevrolet Onix é o carro mais vendido do Brasil. Nas lojas é possível encontrar o hatch 2013 nas versões LS, LT e LTZ, com motores 1.0 e 1.4, a partir de R$ 35 mil.

Sucesso desde o lançamento em 2012, o HB20 é um dos mais procurados pelos clientes que buscam um seminovo. O compacto é vendido por a partir de R$ 36 mil.

O Ford Ka lançado em 2014 chegou totalmente novo e equipado com o motor bicombustível 1.0 de três cilindros. O modelo seminovo tem preço a partir de R$ 34 mil.

O Volkswagen Gol tem baixo custo de manutenção e ampla rede de concessionárias da marca. Há uma grande variedade de preços: o Gol ano 2013 custa a partir de R$ 30 mil.

