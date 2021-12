Seminovo com jeito de novinho

O mercado de seminovos vem ganhando destaque. Para garantir a venda e não perder o cliente, os lojistas oferecem planos de financiamentos de até 60 meses, com entrada de valor mais baixo, taxa de juro menor e brindes, como tanque cheio, licenciamento pago e até um som moderno para o carro.

A ordem, segundo Paulo Mascarenhas, presidente da Associação de Revendedores Independentes de Veículos da Bahia (Assoveba), é mostrar à clientela todas as vantagens para a compra de veículos seminovos, modelos dos mais variados segmentos (hatch, sedã, picape e utilitário esportivo) com dois ou três anos de uso, procedência, documentação em ordem e garantia de, no mínimo, 90 dias na mecânica e na carroceria.

Mascarenhas adianta que atualmente há planos com taxa de juro entre 1,4% e 2% ao mês, entrada de pelo menos 20% do valor total, dividindo o restante em até 60 parcelas. Enquanto as vendas de carro zero km caíram 25,4% no primeiro semestre do ano, os modelos usados aumentaram 23,6% de janeiro a junho, segundo dados divulgados pela Fenauto, a Federação dos Revendedores de Veículos. Os seminovos são hoje uma boa opção de compra para o consumidor, que busca um carro relativamente barato e em boas condições.

As facilidades no pagamento e a garantia de um carro já testado e equipado por um preço menor aumentam a procura pelos modelos seminovos. Thiago Bonina, da Lifan Bahia Vip, oferece carros com entrada que pode ser paga em até 12 vezes no cartão de crédito. "Em alguns modelos oferecemos condições especiais. Com entrada de 60% e o restante do valor pode ser dividido em 48 parcelas com taxa de juro de 0,99%", explica.

Para evitar dor de cabeça, Mario Silveira, da Mario Veículos, facilita a parte burocrática para o cliente. Assim, quem compra o carro sai da loja com a documentação transferida. "O motorista leva o carro sem preocupações. IPVA, emplacamento e transferência são por nossa conta", garante.

Ao comprar um veículo novo, explica Silveira, o cliente geralmente já sai perdendo dinheiro, já que os modelos novos costumam depreciar cerca de 25% no primeiro ano de uso. "O consumidor tem se conscientizado cada vez mais das vantagens de comprar um seminovo", diz.

Para Sidnei Rudner, gerente da Ponto Veículos, uma das vantagens de um seminovo é a de que geralmente são carros bem equipados e de motorização mais forte. "Os modelos vêm com câmera de ré, bancos de couro e itens de conforto, ar-condicionado. Isso já valoriza o carro", diz Sidnei, que oferece garantia estendida de um ano nos seminovos.

Marcos Wilson, gerente da Opção Veículos, tem modelos como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Renault Sandero com preços a partir de

R$ 30 mil. A venda pode ser feita através do financiamento e as taxas de juros variam de acordo com o ano do veículo. "Quanto mais antigo o carro, maior será a taxa de juro. Os veículos 2009 têm juros de aproximadamente 1,9%. Já os modelos 2015 têm taxa de juro de 1,4% ao mês", explica Wilson.

adblock ativo