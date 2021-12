Sem estepe em Detroit, EcoSport surpreende

O EcoSport fez história no Brasil. Pioneiro no segmento que hoje é o boom das vendas no país, o carro da Ford ganhou uma forte reestilização. Depois de perder mercado para os rivais Honda HR-V e Jeep Renegade, a Ford não teve pressa para ajustar seu crossover. Além do visual remoçado, o novo EcoSport ganha motor inédito: 1.5 da família Dragon com turbo e sistema flex.

No estande da Ford no Salão de Detroit – que prossegue até o dia 22 deste mês, no Cobo Center -, o Ford EcoSport surpreendeu pelo visual mais encorpado e bem ao estilo do crossover maior Edge. Aqui, o modelo – que foi desenvolvido e é produzido em Camaçari, e hoje é feito em outras plantas pelo mundo afora – não tem estepe pendurado na tampa do porta-malas. A ausência do pneu reserva pendurado na traseira do EcoSport vendido nos Estados Unidos é uma tendência do mercado aqui. A Ford, no entanto, descarta a possibilidade do Eco “baiano” ser comercializado assim no Brasil.

O SUV compacto da Ford ficou maior visualmente. O carro tem as mesmas dimensões da versão vendida ainda no Brasil, e o novo modelo só deve mesmo chegar às lojas a partir do meio do ano. O “nosso” EcoSport chegará também com um pacote maior de conectividade, multimídia atualizado e painel de instrumentos com novos mostradores e visual.

O EcoSport 2018 terá a terceira geração do Sync, com maior conexão ao smartphone, usando sistemas como o Apple Car Play e Android Auto. Nos Estados Unidos, a Ford oferece o EcoSport com sistema premium Bang & Olufsen, partida remota do motor, alerta de pontos cegos, start-stop e serviço de concierge. É guardar para saber se a conectividade estará presente para brigar de verdade com o rival Chevrolet Tracker, com seu OnStar e MyLink.

