O Camaro é um ícone. Surgiu em 1969 para combater o avanço do outro pony car Mustang, da rival Ford. Ao longo dos anos, o esportivo da Chevrolet conquistou seu espaço com suas versões cupê e conversível. No mercado brasileiro, desembarcou no Salão do Automóvel de SP em 2010 como grande atração no estande da Chevrolet, chegando ao mercado logo depois na carroceria cupê. Agora, enfim, a Chevrolet traz o Camaro Conversível.

A versão conversível do Camaro foi apresentada esta semana em um test drive de São Paulo até a praia do Guarujá. Com sol, o carro fica ainda mais belo. Com chuva, serve para curtir o motorzão V8 6.2, de 406 cavalos de potência (5.900 rpm) e torque "animal" de 56,7 kgfm de torque (4.600 rpm). Em um dia chuvoso, ficou complicado baixar a capota. Mesmo com o tempo fechado, deu para curtir o descapotável.

Roberto Nunes, Guarujá Sem capota, Chevrolet Camaro sai por R$ 239.900

O esportivo da Chevrolet é estrela por onde passa e, especialmente, na telona no filme Transformers. Para garantir a alegria dos amantes da velocidade, a marca americana tem pretensões de vender 100 unidades do Camaro Conversível ao longo o ano. O novo Camaro Conversível chega em versão Sunrise SS com motor V8 acoplado ao câmbio automático de seis velocidades, que pode ser comandado por "borboletas". Seu diferencial é, de fato, a capota de lona com acionamento elétrico, item com perfil retrô que faz lembrar o modelo dos anos 60 e que pode ser totalmente baixada em apenas 20 segundos.

O esportivo chega ao país em versão única custando R$ 239.900. O conversível é igualzinho ao modelo cupê, levando em consideração apenas a capota de lona e outros elementos que valorizam ainda mais o veículo. Destaque para a antena tubarão localizada na tampa do porta-malas, faróis de LED, rodas de 20 polegadas, MyLink de última geração e reforços extras estruturais na parte dianteira e traseira, que garantem a rigidez necessária para o maior equilíbrio dinâmico em curvas e retas. No pacote de segurança, há os sistemas de assistências do duplo controle de tração e de estabilidade.

O Camaro conversível já está disponível na rede autorizada nas cores preto, branco, prata e amarelo. O Camaro cupê sai por R$ 222.096.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil.

Confira matéria completa na edição do Classiautos (18/6/2014).

