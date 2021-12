Seja prudente ao usar o quadriciclo

Sol, verão e praia. Esta é a combinação ideal para deixar o carro de lado e se aventurar em cima de um quadriciclo. O veículo é de perfil de lazer e entra na listinha de opções para quem pretende se divertir ou mesmo fazer trilhas com lama e muita adrenalina. Nada de ficar parado nos dias quentes do verão, a ordem é aproveitar todos os momentos.

O segmento dos quadriciclos é subdividido e há opções para todos os gostos. No mercado, há modelos com valor a partir de R$ 10 mil. Fabricantes como a Polaris, Honda, Bombardier, Yamaha e até a chinesa Shineray oferecem uma gama de quadriciclos. No Brasil, é possível adquirir modelos das três principais categorias: Utility Quad, Sport-Utility Quad e Sport Quad.

Identificar a categoria de quadriciclo que se ajuste ao seu estilo é a primeira etapa na hora da compra. Os Utility Quads ou utilitários são os mais usados no dia-a-dia do trabalho e no meio agrícola. São para a utilização em fazendas, por exemplo. Um dos modelos de Utility Quad é o Honda TRX 420 FourTrax, o preferido em várias partes do Brasil e o mais vendido no mercado nacional. Seu preço está na faixa dos R$ 18 mil. O quadriciclo tem capacidade para carregar até 600 quilos e tem motor OHV monocilíndrico de quatro tempos, com 420 cm³, arrefecimento líquido e injeção eletrônica. O propulsor é capaz de gerar 26,9 cavalos e torque de 3,4 kgfm.

Mas há modelos com perfil para velocidade, saltos e uma pilotagem mais segura. Os Sport Utility têm um curso mais longo da suspensão e são mais leves com pneus menores e possuem engate como item opcional. Um dos modelos mais baratos é da marca Shineray. O Strong 250 tem motor de 19 cv e torque de 14,5 N.m. O quadriciclo custa R$ 10 mil e traz ainda partida elétrica, freio traseiro a disco, amortecedores dianteiro e bagageiro dianteiro e traseiro. Tem ainda painel digital com indicador de marcha ré.

Modelos da categoria 'Sport' são mais rápidos e possuem motores de dois ou quatro tempos, ajustados para o desempenho máximo. Na maioria dos modelos, o câmbio é manual e a suspensão de longo curso é feita para aguentar os saltos. Um dos mais potentes do segmento, o Bombardier Can-am Outlander 400 tem motor de 32 hp. Custa a partir de R$ 23 mil e vem com tração 4x4 e sistema de injeção de combustível

Mas como qualquer veículo automotor, o quadriciclo necessita de atenção para que as praias não sejam cenários de irresponsabilidade e perigo. No litoral baiano, é comum ver adolescentes montados de um lado para o outro em quadriciclos.

Segundo o assessor-técnico do Detran, o major Genésio Luigi, "é obrigatório que o condutor seja habilitado, pois o CTB estabelece que para conduzir veículo automotor é obrigatório que o condutor seja habilitado na categoria B ou superior", indica. Como punição por dirigir sem habilitação, o veículo é apreendido e o proprietário do quadriciclo responde se o condutor for um menor.

Luigi explica que os quadriciclos precisam ser registrados e licenciados. Entretanto, alguns modelos são registrados pela fabricante que define o veículo como trator, o que isenta as obrigatoriedades. Dessa forma, a norma do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estabelece que o uso deve ser feito somente em locais restritos, como sítios, fazendas ou propriedades particulares, nas quais o policiamento somente pode entrar com ordem judicial. Um quadriciclo entra na mesma legislação de motos. Assim, funciona com as mesmas regras de segurança, mesmo que circule em trajetos curtos. Em trilhas, é indicado o uso de acessórios apropriados (botas e luvas)

Genésio Luigi ainda ressaltou a importância de o quadriciclo também estar dentro da legislação. Os veículos devem estar equipados com farol dianteiro, lanterna na parte traseira, lanterna de freio, indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros, iluminação da placa traseira, velocímetro, buzina e pneus que ofereçam condições mínimas de segurança.

Polaris chega com Sportman

A Polaris ampliou sua linha no Brasil em dezembro do ano passado. Lançou o Sportsman Ace 570. O quadriciclo traz uma visão diferenciada do off-road por conta do seu tamanho e agilidade. O Ace 570 possui a posição de pilotagem de um quadriciclo e o baixo centro de gravidade de um side-by-side. A potência fica por conta do motor 45 hp ProStart, com comando de válvulas duplo no cabeçote, quatro válvulas por cilindro e injeção eletrônica de combustível. O Sportsman também possui tração 4x4, que é acionada automaticamente através do sistema AWD, o que garante mais conforto, economia de combustível e menor desgaste dos componentes. A capacidade de carga é de 260 kg, carregando até 110 kg na caçamba. O quadriciclo custa R$ 39.990 e o destaque fica por conta do ajuste de altura da posição do volante.



Fourtrax é o mais vendido

O modelo mais vendido no Brasil é o TRX 420 Fourtrax. O brinquedo de gente grande exige habilidade do piloto para controlar o robusto motor OHV monocilíndrico de 420 cc, quatro tempos, com arrefecimento líquido e sistema de injeção eletrônica. O propulsor do TRX 420 rende 26,9 cavalos de potência na faixa dos 6.250 rpm. O torque é de 3,4 kgfm a 5.000 rpm. O câmbio é do tipo semi-automático de cinco velocidades (que não requer acionamento de embreagem) mais a marcha ré. As trocas são controladas no pé esquerdo, passando a alavanca sempre para cima para aumentar a velocidade e para baixo para reduzir as marchas. O quadriciclo pesa 263 quilos. Sai por R$ 18 mil.

Yamaha oferece vários

A japonesa Yamaha também se preocupa em agradar com uma linha de quadriciclos. Acabou de renovar a família do modelo YFM. Entre os oito modelos de quadriciclos, a fabricante já comercializou mais de 500 quads, com opoções do YFM 80 até o YFM 700. Entre os modelos mais vendidos, está o versátil YFM 350R. O veículo é de perfil esportivo com tração 4x2 e vem equipado com um motor de 348 cm³, de quatro tempos e 249 cc. O YFM 350R conta ainda com sistema de partida elétrica e câmbio de seis velocidades (mais marcha ré). Já o YFM 250R tem valor sugerido a partir de R$ 20 mil e possui um porte menor. Seu peso é de 142 quilos. O motor é o mesmo do 350R.

adblock ativo