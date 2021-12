Segurança em primeiro lugar

Quem já dirige há mais de vinte anos, provavelmente lembra que os carros mais simples tinham retrovisor apenas do lado esquerdo. Este item foi opcional até 1998, quando o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), decidiu transformar em lei a instalação do espelho do lado direito assim como já havia obrigado todos os brasileiros a afivelarem o cinto de segurança na cidade.

Esta mudança explica um pouco do que já sabemos: nossos automóveis precisam melhorar e muito no quesito segurança. Testes de colisão indicam o quanto precisamos da tecnologia para salvar vidas não somente dos que viajam a bordo de um esportivo importado mas de qualquer veículo homologado para rodar no país.

Hoje o órgão define itens básico como para-choques, faróis, luzes de freio e seta, limpador e lavador de para-brisas e buzina em todos os veículos vendidos no Brasil. Para-sol, velocímetro, cintos de segurança e refletores traseiros também estão na lista. Mais recentemente se tornou mandatório o brake light e os airbags dianteiros e freios ABS em 2014, o que motivou a descontinuação de veículos como a Kombi e o Fiat Uno da primeira geração.

Para os próximos anos, o Contran já determinou alguns itens que serão obrigatórios. É o caso do Isofix que deve ser item de série até 2020 e então ser instalado nos carros modelo 2020 já no próximo ano. Este é o padrão internacional para fixação de cadeirinhas infantis. O funcionamento dela é simples: o item se prende a ganchos soldados na carroceria ao invés de cinto de segurança e torna a viagem dos pequenos mais segura.

Também será obrigatório até 2020 o cinto de três pontos e o encosto de cabeça central também no banco traseiro. O primeiro item sustenta o corpo do ocupante do veículo pelo abdômen e tórax, o que reduz as fatalidades em até 58%, 10% a mais que o cinto dois pontos. Já o encosto de cabeça central no banco traseiro evita o efeito "chicote". Em caso de uma colisão o pescoço estará protegido, evitando assim, uma lesão mais séria.

